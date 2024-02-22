Безхатько викрав приватний літак, щоб довести свою точку зору: яким було його послання

Чоловіка заарештували.
У Каліфорнії, США, безхатько викрав невеликий приватний літак, щоб довести свою думку щодо безпеки.
Про це пише Independent.
50-річний Луїс Айрес був заарештований 8 лютого близько 17:00 після того, як викрав літак з аеропорту Пало-Альто і пролетів на ньому 40 км.
Через деякий час чоловік був змушений здійснити посадку на пляжі Гаф-Мун-Бей, внаслідок чого літак перекинувся і торкнувся носом землі. Судно без серйозних пошкоджень.
Після арешту Айрес повідомив слідчим, що він вкрав літак вартістю 150 000 доларів, щоб "показати уряду, що в аеропортах немає належної безпеки", заявила окружна прокуратура округу Сан-Матео.
Луїс зміг отримати доступ до літака без ключа після того, як проліз через щілину в огорожі аеропорту. Айрес розповів слідчим, що навчився літати у своїй рідній Бразилії.
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Під час арешту у чоловіка було виявлено документи, що засвідчують особу трьох інших осіб. Йому було пред'явлено звинувачення у крадіжці особистих даних та крадіжці літака. Втім, він не визнав себе винним.
Застава була встановлена у розмірі 10 000 доларів. Попереднє слухання призначено на кінець лютого.
Нагадаємо, німецький "безхатько", який збирає їжу та одяг на смітнику, виявився мільйонером. Він уже придбав десятий будинок.
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