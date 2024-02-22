"Безхатько", який збирає їжу та одяг на смітнику, виявився мільйонером

80-річного німця назвали найощадливішим мільйонером у світі за те, що він жив за рахунок їжі та речей, знайдених у сміттєвих контейнерах, попри те, що йому належить декілька об'єктів нерухомості вартістю мільйони євро.

Про це пише BILD, яке опублікувало фото мешканця Дармштадта.

Хайнц має вигляд безхатька, але його зовнішність дуже оманлива. Можливо, наразі на банківському рахунку німець має лише 15 євро, але це лише тому, що він зняв 700 000 євро, щоб купити новий будинок, десятий. 100 000 євро, що залишилися, були переведені на терміновий депозит для отримання відсотків.

Також читайте Мільйонер 20 років вдавав із себе бідного та обдурював сина (фото)

Чоловік стверджує, що все своє життя був ощадливим, тому насправді йому не потрібні гроші, щоби вижити. Він більш ніж щасливий жити на їжі, знайденій у контейнерах для сміття, і накопичувати всякі речі, які викидають інші люди.

"Можливо, я куплю трохи олії для смаження або чогось ще, якщо воно закінчиться, але більшу частину їжі я знаходжу в смітті", - сказав він. "Люди марнотратні та викидають стільки, що можна прогодувати цілу родину! Наприклад, люди купують пачку сосисок, з'їдають одну, а решту просто викидають на сміття".

Пенсіонер вперше потрапив до заголовків новин 2021 року, коли стало відомо, що він володіє 7 будинками та 2 квартирами, а на його банківському рахунку є близько 500 000 євро. Відтоді він примножує свої статки, нещодавно вклавши колосальні 700 000 євро в ще один будинок. Цікаво, що він обов'язково купує нерухомість у своєму районі, щоб мати можливість дістатися до неї велосипедом, якщо знадобиться робити ремонт. Він не готовий платити комусь, якщо може зробити це сам.

Читайте провідні новини дня:

"Майстри беруть 55 євро за пів години ремонту", - сказав Хайнц, додавши, що більшість його будинків навіть не здаються в оренду, оскільки орендна плата не покриває витрати на утримання нерухомості. Крім того, йому все одно не потрібні додаткові гроші.

Інженер-електрик має щомісячну пенсію у розмірі 3600 євро, а також ще одну пенсію у розмірі 156 євро, більша частина якої надходить на його банківський рахунок, тому що йому справді нема на що її витрачати. Крім 5 євро, які він може витрачати на їжу щомісяця, його витрати містять лише підключення до Інтернету для його ноутбука. Про стільниковий телефон не може бути й мови, оскільки це коштуватиме йому додаткові 10 євро.

Хайнц проводить більшу частину свого часу, збираючи речі, які інші викидають. Більшу частину він майже не використовує, а продає сусідам, зазвичай в обмін на непотрібну їм їжу.

Не маючи найближчих родичів, з якими можна було б поділитися своїм величезним станом, Хайнц насправді не знає, кому він залишить своє багатство, коли помре. У нього є далекі родичі, але він каже, що вони не можуть дозволити собі платити податок на спадщину, тому він розглядає можливість залишити частину нерухомості орендарям.

Нагадаємо, жінка знайшла свого майбутнього чоловіка на смітнику. У них доволі незвичайна історія кохання.

Читайте також: