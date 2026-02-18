Безхатька, що отримував соцдопомогу, зупинили за кермом Ferrari за $250 000

Ferrari / © ru.wikipedia.org

Реклама

У Франції поліція була приголомшена, коли зупинила за перевищення швидкості водія червоного Ferrari Portofino вартістю близько 200 000 євро, а той заявив, що є безхатьком і не має жодних доходів.

Про це пише Oddity Central.

Інцидент стався в регіоні Воклюз. Спорткар мчав автошляхом зі швидкістю майже 250 км/год, коли його зупинили дорожні патрульні.

Реклама

Під час перевірки документів добре одягнений водій повідомив правоохоронцям, що він офіційно безробітний, не має нерухомості та не декларує доходів.

Подальша перевірка показала, що чоловік протягом років отримував соціальну допомогу від Caisse d’Allocations Familiales (CAF) — французького фонду сімейних допомог.

На запитання, кому належить автомобіль, він відповів, що це машина його матері. Однак з’ясувалося, що авто зареєстроване на компанію з нерухомості, якою керували сам підозрюваний, його мама, брат і сестра.

Слідство встановило, що родина роками вела розкішний спосіб життя — здійснювала дорогі покупки та подорожувала до елітних курортів — водночас офіційно декларуючи себе безробітними та фінансово неспроможними.

Реклама

За даними слідства, вони:

незаконно отримали щонайменше 1,8 млн євро соціальних виплат;

приховали понад 1,6 млн євро доходів;

не декларували прибутки від операцій з нерухомістю та іншої діяльності.

Після серії обшуків у різних локаціях сім’ю заарештували. Їхню справу розглядатиме суд у місті Драгіньян.

Фігурантам інкримінують незадекларовану працю, відмивання грошей за обтяжувальних обставин, зловживання активами компанії, шахрайство із соціальними виплатами.

Скандальна справа спричинила широкий резонанс у Франції та знову порушила питання контролю за отриманням соціальної допомоги.

Реклама

Нагадаємо, безхатько-жебрак виявився заможним власником будинків і бізнесів.