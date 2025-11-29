Безхатько видавав себе за багатія: як він "наймав" жінок і жив за їхній рахунок

Безхатько

У Китаї безхатька на ім’я Чен викрили у незвичній афері: протягом десяти днів він переконував жінок, що є заможним бізнесменом, «наймав» їх для спілкування та водив до елітних закладів, змушуючи їх оплачувати всі рахунки.

Як пише SCMP, за цей час він встиг скористатися коштами п’ятьох жінок, купити собі новий одяг, поселитися в дорогих готелях і навіть отримати новий смартфон — усе за чужі гроші.

Про аферу стало відомо в серпні, коли поліція району Путуо в Шанхаї отримала заяву від жінки під псевдонімом Лю Цянь. Вона розповіла, що 36-річний Чен представився власником нічного клубу і запропонував їй роботу як супроводжуючій гіда. За вечір із ресторанами та розважальними закладами він пообіцяв заплатити 3500 юанів (близько 500 доларів США) готівкою.

Наступного дня Чен прийшов до неї додому з чорним пакетом, у якому нібито лежало 50 000–60 000 юанів (7 000–8 500 доларів). Він заявив, що з міркувань фен-шуй ці гроші потрібно покласти під її ліжко, а також додав, що планує й надалі «наймати» її для супроводу — мовляв, готівки вистачить і на оплату її роботи, і на їхні спільні витрати.

За збігом обставин, саме цього дня Лю треба було розрахуватися за оренду житла, і вона вирішила взяти частину грошей із пакета. Та коли Чен вийшов «відповісти на дзвінок», вона відкрила пакет і побачила, що всередині не справжні купюри, а навчальні банкноти, які використовують касири для тренування.

Поліція встановила, що це була далеко не перша жертва. Чен регулярно відвідував дорогі заклади, кожного разу приводячи іншу жінку. Він створював враження успішного бізнесмена, показуючи великі пачки грошей, де поверх справжні купюри прикривали стопку фальшивих. Жінки, переконані у його статках, добровільно оплачували їжу, алкоголь, готелі, таксі та інші розваги.

Для пошуку нових жертв Чен використовував другорядний акаунт у чат-групах, де видавав себе за агента, що пропонує роботу «високооплачуваного компаньйона». Під час зустрічі він демонстрував гроші, залишав «аванс» у певному місці та обіцяв розрахуватися пізніше. Коли у нього не виходило швидко знайти нову «працівницю», він залишався без копійки та ночував у парках, чекаючи нового шансу.

Зрештою поліція підтвердила, що Чен обдурив щонайменше п’ятьох жінок. Його заарештували за підозрою у шахрайстві, а справа привернула широку увагу в Китаї через дивну комбінацію безхатченського способу життя та іміджу «елітного багатія».

