У місті Індор, штат Мадх’я-Прадеш, Індія, жебрак, який роками жив на вулиці та мав тяжкі фізичні вади, виявився власником нерухомості, автомобілів і декількох джерел доходу.

Про це пише Oddity Central.

Історія стала відомою в межах кампанії місцевої влади, спрямованої на те, щоб зробити Індор містом без жебрацтва. Під час рейдів чиновники звернули увагу на 50-річного чоловіка на ім’я Мангілал, який багато років жебракував на жвавому базарі Сарафа.

Через проказу Мангілал втратив пальці й не міг ходити. Він пересувався містом, сидячи зі схрещеними ногами на невеликій дерев’яній платформі на колесах. Чоловік ніколи відкрито не просив грошей — він просто стояв, опустивши очі, що спричиняло співчуття у перехожих, які залишали йому монети та купюри.

Після того як Мангілала доправили до притулку, надали медичну допомогу, можливість помитися та чистий одяг, державні службовці почали з’ясовувати його життєві обставини. Тоді й з’ясувалося, що чоловік не був безхатьком і не потребував допомоги для виживання.

За даними влади, Мангілал заробляв тисячі рупій щодня, жебракуючи на базарі, а також позичав гроші власникам торгових точок під відсотки. Подальша перевірка показала, що він володіє трьома об’єктами нерухомості — триповерховим будинком, ще одним житловим будинком і квартирою, отриманою за державною соціальною програмою.

Крім того, у його власності перебувають два авторикші, які він здавав в оренду, а також легковий автомобіль, для якого найняв водія з місячною зарплатою 12 тисяч рупій (близько 130 доларів).

Сам Мангілал визнав, що гроші, отримані на базарі Сарафа, не є для нього засобом виживання, а використовуються для інвестицій і розвитку бізнесів. Наразі чиновники перевіряють, чи має він банківські рахунки та інші фінансові активи. Під час розслідування також з’ясувалося, що члени його родини займаються жебрацтвом.

«Я, звичайно, ходжу туди, але не жебракую, це люди кладуть гроші до моєї кишені або кидають монети чи купюри на дерев’яну дошку», — пояснив Мангілал, знаючи, що жебрацтво в Індорі є незаконним.

Водночас влада зазначає, що цей випадок не є унікальним: в Індії вже фіксували історії так званих «професійних жебраків», статки яких значно перевищують доходи пересічних громадян. За деякими даними, в країні проживає й найбагатший жебрак у світі, чиї активи перевищують майно Мангілала.

