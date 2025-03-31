Безкінечні гроші: як бармен скористався збоєм у банкоматах і витратив мільйони

Ден Сондерс / Фото: Steve Rose PhDYouTube

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Чоловік, який знайшов «лазівку» в банкоматі та витрачав гроші на розкішне життя, пояснив, чому зрештою здався поліції.

Про це пише Historic Flix.

2011 року австралієць Ден Сондерс, працюючи барменом, випадково виявив збій у банкоматі National Australia Bank (NAB). Ця помилка дозволяла йому переводити гроші на свій рахунок, хоча в реальності кошти не списувалися. Протягом чотирьох місяців він витратив понад пів мільйона доларів, оплачуючи дорогі вечірки, елітні готелі та приватні перельоти. Але все закінчилося судом, ув’язненням і болісними уроками.

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Як усе почалося

На початку 2011 року 29-річний Ден працював барменом у містечку Вангаратта, неподалік Мельбурна. Одного вечора, випиваючи з другом, він зрозумів, що на його банківському рахунку лише 3 долари. Він підійшов до банкомату, щоб перевести 200 доларів із кредитного рахунку на основний, але отримав повідомлення «Транзакцію скасовано».

Розчарований, він знову подивився на баланс і не повірив очам — на рахунку з’явилося 203 долари. Спочатку він подумав, що це тимчасовий збій, але вирішив перевірити ще раз. Після декількох спроб сума зросла до 2000 доларів.

Наступного ранку він перевірив рахунок — гроші нікуди не зникли. Так почався період розкоші, про яку він навіть не мріяв.

Чотири місяці життя, як у мільйонера

Ден швидко збагнув, що збій працює будь-коли та в будь-якому банкоматі. Однак він також помітив, що через декілька днів банк «виправляє» баланс і зменшує його на переказану суму. Відтак він зрозумів, що потрібно постійно знімати гроші, щоб залишатися на плаву.

Щодня він переводив усе більші суми, а його витрати виходили за межі здорового глузду:

Оренда приватних гелікоптерів

Розкішні готелі за 2000 доларів за ніч

Вечірки з дорогими напоями

Оплата компанії жінок

Подорожі з друзями

Його дівчина, вчителька початкової школи, почала підозрювати, що щось не так. Дізнавшись про регулярні походи до банкомату, вона покинула його. Після цього витрати Дена стали ще більш безконтрольними.

Коли все почало руйнуватися

Попри шалену витрату коштів, банк не звертав уваги на ситуацію. Лише зрідка працівники NAB телефонували й уточнювали, чи справді це він проводить такі великі операції.

Одного разу оператор запитав, чому Сондерс намагався зняти 900 000 доларів уночі. Ден, не моргнувши оком, відповів, що був п’яний і, ймовірно, натиснув не ті кнопки. Працівник банку просто розсміявся.

Але багатство не приносило щастя. Менше ніж за три місяці у Сондерса почалися проблеми зі здоров’ям: він стрімко набирав вагу, постійно відчував тривогу, не міг спати, почалися панічні атаки.

Після 4,5 місяців такого життя він вирішив припинити аферу. За його підрахунками, він витратив близько 500 000 доларів, які ніколи не зможе повернути.

Зупинившись, він очікував негайних наслідків, але нічого не сталося. Банк просто закрив його рахунок, не роблячи жодних заяв. Тривога Дена лише посилилася.

Три роки очікування і несподіваний поворот

Протягом трьох років банк і поліція не робили жодних кроків. Ден навіть сам дзвонив до NAB, але єдине, що йому сказали — «Справа передана поліції».

Щоб впоратися зі стресом, він пішов до психотерапевта. Але лікар не зміг допомогти — він порадив лише здатися поліції.

2014 року Сондерс вирішив розповісти все журналістам. Його історію опублікували газети, а згодом він дав інтерв’ю для національного австралійського телебачення The Current Affair.

Лише після цього поліція зацікавилася ним.

Суд та покарання

2015 року Ден постав перед судом. Банк відмовився розголошувати деталі збою, лише заявивши, що «лазівку» вже виправили.

Врешті-решт, Сондерса визнали винним за понад 100 епізодами шахрайства. Суд засудив його до:

12 місяців ув’язнення

18 місяців у виправній колонії

Виплати банку 250 000 доларів компенсації

Після виходу з в’язниці він повернувся до роботи бармена.

Що зараз

Ден Сондерс вирішив зробити свою історію публічною.

Він записав 8-серійний подкаст The Glitch, а його історія лягла в основу фільму Cashout! , який зараз перебуває у стадії виробництва.

Він визнає, що перші місяці розкішного життя були захопливими. «Це було як винайдення вогню», — зізнається він. Але з часом прийшло розуміння: «Гроші без зусиль не приносять щастя».

Розмовляючи з доктором філософії Стівом Роузом, він пояснив, що зрештою спонукало його зробити це, сказавши, що завдяки грошам він відчув чудові речі, але «знав, що він втрачає внутрішню мету».

Ден сказав: «Я знав, що я втрачаю внутрішню мету моєї справжньої моралі. І не хочу сказати, що я був святим у будь-якому випадку, я просто маю на увазі, що я веселився, і я завжди думав, що вони покінчать із цим, а не я. Я не думав, що мені доведеться покінчити з цим, але я не покінчив з цим, тому що мені було погано за когось іншого. Я не зустрічався з жертвою. Я не зустрічався з програмістом, чиєю провиною сталася ця помилка, і думаю, що це було б конкретно на одній людині».

Ден Сондерс / Фото: Steve Rose PhDYouTube

Він також зазначив, що вся ситуація посилила його тривогу, що змусило його приймати наркотики, щоб «заспокоїтися». Він додав: «Пам’ятаю, як я думав, що якщо вам потрібно вживати наркотики, щоб змінити свою думку, це погано, це не п’єса, це не той шлях, яким я хочу піти. Було б дуже легко просто звернутися до валіуму чи алкогольної залежності».

Сьогодні він знову працює барменом і каже, що почувається набагато краще, ніж у ті роки, коли мав необмежені кошти.

Нагадаємо, банк «поховав» жінку та залишив її без грошей, паспорта і водійських прав. Постраждала вимагає компенсацію у розмірі 5 мільйонів фунтів стерлінгів.