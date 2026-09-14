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Безкоштовний відпочинок у Патагонії: в Аргентині шукають волонтерів на 2–3 тижні
В аргентинській Патагонії мандрівникам пропонують безкоштовне проживання в хостелі на строк до трьох тижнів. Щоправда, за житло доведеться допомагати із роботою закладу.
Певно, мільйони людей у всьому світі мріють хоча б раз потрапити на відпочинок до Патагонії. Це унікальні краєвиди неймовірної краси, розташовані на півдні Південної Америки. І наразі є можливість безкоштовно там пожити за кількох умов.
Про це пише Startlap.
Безкоштовне проживання у Патагонії: які умови і хто може претендувати
Популярна платформа Worldpackers пропонує волонтерську програму в одному з наймальовничіших куточків світу — аргентинській Патагонії. Учасникам пропонують безкоштовне житло, сніданки та бонуси в обмін на допомогу в хостелі.
Програма розрахована на 25 годин допомоги на тиждень, що залишає чимало вільного часу для відпочинку та знайомства з регіоном. Обов’язки волонтера різноманітні й охоплюють допомогу на кухні, прибирання кімнат та санвузлів, заміну постелі, зустріч та реєстрацію гостей та підтримку щоденної життєдіяльності хостелу.
Волонтерам, які погодяться на таку пропозицію, пропонують:
проживання у спільній кімнаті разом з іншими мандрівниками;
щоденний безкоштовний сніданок;
2 вільних від роботи дні на тиждень;
безкоштовна пральня та швидкісний інтернет;
оснащена спільна кухня;
безкоштовна оренда велосипедів;
знижки у сусідніх барах, а також на їжу та напої в закладі;
знижки на міські тури та заміські екскурсії.
Хостел розташований у місті Сан-Карлос-де-Барілоче (Аргентина) — відомому туристичному центрі Патагонії, який приваблює гірськими пейзажами, озерами, сноубордингом та активним відпочинком. Сам заклад невеликий і затишний: має лише 7 кімнат, басейн, зону для барбекю та спільну кухню. Це чудове місце для нових знайомств із мандрівниками з усього світу.
Мінімальний термін участі становить 2 тижні, максимальний — 3 тижні. Приймають як поодиноких мандрівників, так і пари. Від волонтерів вимагають лише володіння англійською або іспанською мовою на середньому рівні (B1/B2) для вільного спілкування з гостями.
Перед остаточним зарахуванням можливий короткий дводенний пробний період.
На платформі Worldpackers оголошення має високий рейтинг — 4,5 зірки на основі 38 відгуків. Колишні волонтери зазначають, що завдання нескладні, атмосфера дружня, а час минає непомітно. Багато хто відзначив можливість знайти нових друзів і практикувати мову.
Програма не є оплачуваною роботою і не покриває абсолютно всі витрати. Волонтер самостійно оплачує:
Авіаквитки (міжнародні та внутрішні)
Туристичну страховку
Місцевий транспорт
Візові збори (за наявності)
Громадянам України для поїздок до Аргентини з туристичною метою на термін до 90 днів віза не потрібна — достатньо мати дійсний закордонний паспорт.
Найтиповіший маршрут — це переліт до Буенос-Айреса з однією пересадкою в європейських хабах (Франкфурт, Париж, Амстердам, Мадрид тощо). Тривалість такого польоту становить близько 15–20 годин без урахування стикувань. Зі столиці Аргентини до Барілоче курсують прямі внутрішні рейси, час у дорозі — орієнтовно 2 години 25 хвилин.
Ця пропозиція ідеально підійде для тих, хто хоче провести в Аргентині кілька тижнів і прагне заощадити на житлі, може приділяти 25 годин на тиждень неоплачуваній роботі та захоплюється природою.
В Уельс шукають волонтерів для підрахунку тупиків
Нагадаємо, Фонд дикої природи Південного та Західного Уельсу шукає трьох волонтерів і фахівця з моніторингу птахів для тривалого і безкоштовного проживання на віддаленому острові Скомер.
Головне завдання кандидатів — підрахунок тупиків (птахів Іпаток), які перебувають під загрозою зникнення, а також спостереження за іншими тваринами та допомога в управлінні заповідником. Робота не оплачується, проте організація покриває витрати на проживання, транспорт у межах Великої Британії та надає стипендію у розмірі 200–400 фунтів стерлінгів.
Скомер є унікальною заповідною зоною без постійного населення та природних хижаків, завдяки чому торік тут зафіксували рекордні 43 626 тупиків. Умови проживання для помічників є аскетичними: на острові немає магазинів, тому продукти потрібно завозити самостійно, а зв’язок із сушею забезпечується лише човном за сприятливої погоди.