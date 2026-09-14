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ТСН у соціальних мережах

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Безкоштовний відпочинок у Патагонії: в Аргентині шукають волонтерів на 2–3 тижні

В аргентинській Патагонії мандрівникам пропонують безкоштовне проживання в хостелі на строк до трьох тижнів. Щоправда, за житло доведеться допомагати із роботою закладу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Як безкоштовно пожити у Патагонії

Як безкоштовно пожити у Патагонії / © Unsplash

Певно, мільйони людей у всьому світі мріють хоча б раз потрапити на відпочинок до Патагонії. Це унікальні краєвиди неймовірної краси, розташовані на півдні Південної Америки. І наразі є можливість безкоштовно там пожити за кількох умов.

Про це пише Startlap.

Безкоштовне проживання у Патагонії: які умови і хто може претендувати

Популярна платформа Worldpackers пропонує волонтерську програму в одному з наймальовничіших куточків світу — аргентинській Патагонії. Учасникам пропонують безкоштовне житло, сніданки та бонуси в обмін на допомогу в хостелі.

Програма розрахована на 25 годин допомоги на тиждень, що залишає чимало вільного часу для відпочинку та знайомства з регіоном. Обов’язки волонтера різноманітні й охоплюють допомогу на кухні, прибирання кімнат та санвузлів, заміну постелі, зустріч та реєстрацію гостей та підтримку щоденної життєдіяльності хостелу.

Волонтерам, які погодяться на таку пропозицію, пропонують:

  • проживання у спільній кімнаті разом з іншими мандрівниками;

  • щоденний безкоштовний сніданок;

  • 2 вільних від роботи дні на тиждень;

  • безкоштовна пральня та швидкісний інтернет;

  • оснащена спільна кухня;

  • безкоштовна оренда велосипедів;

  • знижки у сусідніх барах, а також на їжу та напої в закладі;

  • знижки на міські тури та заміські екскурсії.

Хостел розташований у місті Сан-Карлос-де-Барілоче (Аргентина) — відомому туристичному центрі Патагонії, який приваблює гірськими пейзажами, озерами, сноубордингом та активним відпочинком. Сам заклад невеликий і затишний: має лише 7 кімнат, басейн, зону для барбекю та спільну кухню. Це чудове місце для нових знайомств із мандрівниками з усього світу.

Мінімальний термін участі становить 2 тижні, максимальний — 3 тижні. Приймають як поодиноких мандрівників, так і пари. Від волонтерів вимагають лише володіння англійською або іспанською мовою на середньому рівні (B1/B2) для вільного спілкування з гостями.

Перед остаточним зарахуванням можливий короткий дводенний пробний період.

На платформі Worldpackers оголошення має високий рейтинг — 4,5 зірки на основі 38 відгуків. Колишні волонтери зазначають, що завдання нескладні, атмосфера дружня, а час минає непомітно. Багато хто відзначив можливість знайти нових друзів і практикувати мову.

Програма не є оплачуваною роботою і не покриває абсолютно всі витрати. Волонтер самостійно оплачує:

  • Авіаквитки (міжнародні та внутрішні)

  • Туристичну страховку

  • Місцевий транспорт

  • Візові збори (за наявності)

Громадянам України для поїздок до Аргентини з туристичною метою на термін до 90 днів віза не потрібна — достатньо мати дійсний закордонний паспорт.

Найтиповіший маршрут — це переліт до Буенос-Айреса з однією пересадкою в європейських хабах (Франкфурт, Париж, Амстердам, Мадрид тощо). Тривалість такого польоту становить близько 15–20 годин без урахування стикувань. Зі столиці Аргентини до Барілоче курсують прямі внутрішні рейси, час у дорозі — орієнтовно 2 години 25 хвилин.

Ця пропозиція ідеально підійде для тих, хто хоче провести в Аргентині кілька тижнів і прагне заощадити на житлі, може приділяти 25 годин на тиждень неоплачуваній роботі та захоплюється природою.

В Уельс шукають волонтерів для підрахунку тупиків

Нагадаємо, Фонд дикої природи Південного та Західного Уельсу шукає трьох волонтерів і фахівця з моніторингу птахів для тривалого і безкоштовного проживання на віддаленому острові Скомер.

Головне завдання кандидатів — підрахунок тупиків (птахів Іпаток), які перебувають під загрозою зникнення, а також спостереження за іншими тваринами та допомога в управлінні заповідником. Робота не оплачується, проте організація покриває витрати на проживання, транспорт у межах Великої Британії та надає стипендію у розмірі 200–400 фунтів стерлінгів.

Скомер є унікальною заповідною зоною без постійного населення та природних хижаків, завдяки чому торік тут зафіксували рекордні 43 626 тупиків. Умови проживання для помічників є аскетичними: на острові немає магазинів, тому продукти потрібно завозити самостійно, а зв’язок із сушею забезпечується лише човном за сприятливої погоди.

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