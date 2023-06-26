Безпечно й натурально: як зробити засіб для чищення практично будь-якої поверхні в домі

Сьогодні полиці магазинів буквально ломляться від великої кількості засобів для чищення всього в оселі. Однак не завжди хочеться використовувати хімію, особливо якщо у когось із членів родини може розвинутися алергія. Як зробити натуральний засіб для чищення?

Як зробити засіб для миття посуду в домашніх умовах

Щоб приготувати простий натуральний мийний засіб, який з легкістю відчистить бруд і бактерії з поверхні тарілок, вам знадобляться:

50 г господарського мила;

8 ст. л гліцерину;

1 л гарячої води;

2 ст. л горілки.

Господарське мило натерти на дрібній тертці та залити третиною гарячої води. Нагріти в мікрохвильовій печі чи на водяній парі до повного розчинення мила. Помішуючи, додати залишки води. Коли маса стане однорідною, додайте горілку та гліцерин. Повинна вийти рідка маса, яка після охолодження стане схожою на гель. Такий мийний засіб утворює досить пишну піну та не пересушує шкіру рук.

Ще простіший варіант засобу для миття посуду можна приготувати з таких інгредієнтів:

2 ч. л меленої гірчиці;

1 л гарячої води.

Воду просто перемішують із гірчицею до утворення стійкої піни. Такий засіб є найбільш ефективним у боротьбі з масними плямами на посуді.

Як зробити засіб для чищення кахлю й сантехніки

Вам знадобляться:

200 г дитячого або будь-якого іншого мила;

3-6 ст. л харчової соди;

200 мл гарячої води;

кілька крапель ароматизатора за бажанням.

Спочатку подрібніть мило на дрібній тертці, залийте гарячою водою. Збийте вінчиком чи блендером до утворення пишної піни. Додайте соду та ароматизатор. Збивайте ще кілька хвилин до однорідності засобу.

Як приготувати розчин для чищення плити і кухні

Візьміть такі інгредієнти:

50 г господарського мила;

3 ст. л харчової соди;

4 ст. л аміаку;

3 ст. л гірчичного порошку;

1 л гарячої води.

Мило натерти на дрібній терці, розчинити в гарячій воді. Коли мило повністю розчиниться, дати рідині охолонути. Потім додати аміак, гірчичний порошок, соду. Пам'ятайте, що працювати з аміаком можна лише у приміщенні, яке добре провітрюється. Накрийте ємність кришкою та залиште на кілька годин.

Універсальний засіб для чищення всіх поверхонь

Вам потрібно взяти лише три інгредієнти:

1 ст. л харчової соди;

1 ст. л перекису водню;

1 скл. гарячої води.

Розчиніть соду в гарячій воді, долийте перекис водню і ретельно розмішайте. Влийте рідину до розпилювача, щоб було легше наносити на поверхню. Виводить плями з килимів, меблів, а також допомагає позбутися темних розводів на сантехніці.

Також можна приготувати інший варіант універсального засобу:

150 г господарського мила;

1 ч. л гірчичного порошку;

1 ч. л лимонного соку;

1 скл. води;

2 ст. л гліцерину;

10-20 крапель ароматичного масла за бажанням.

Мило натерти на тертці, розвести у воді та нагріти до повного розчинення. Додати всі інші інгредієнти, перемішати. За допомогою такого засобу ви зможете навести чистоту у всій оселі. Якщо не додати гліцерин, засіб швидко висохне. Зберігати треба лише в ємності з кришкою.

Що можна використовувати замість мийного засобу для прання

Щоб приготувати мийний засіб для прання, візьміть:

150 г кальцинованої соди;

150 г будь-якого мила;

2,5 л води;

150 г бури.

Мило попередньо натріть на тертці, налийте до каструлі 500 г води, додайте мило й нагрійте, постійно помішуючи, щоб воно повністю розчинилося. Однак не доводьте суміш до кипіння. Додайте кальциновану соду і буру в порошку (остання потрібна для антибактеріального ефекту). Додайте ще 2 л води, нагрійте, помішуючи. Важливо, щоб усі компоненти повністю розчинилися. Тоді засіб не залишатиме слідів на одязі. Розлийте гель до ємностей і залиште на добу. Для 5 кг білизни потрібно взяти всього лише 0,5 склянки розчину.

Такий гель підходить лише для прання білої білизни. Щоб прати кольорову, замініть кальциновану соду на звичайну. Засіб можна використовувати під час ручного прання або для машинки-автомат.

Як приготувати воду для праски

Вам знадобляться:

10 л води;

2-3 л кальцинованої соди.

Змішайте інгредієнти і дайте постояти, поки не випаде білий осад. Акуратно злийте до ємності та використовуйте для праски чи парогенератора. Тоді всередині не утворюватиметься накип. Залишки води з білим осадом просто виливаються.

Засіб для миття вікон власними руками

Візьміть такі інгредієнти:

0,25 скл. оцтової есенції 70%;

0,25 скл. спирту або горілки;

1 ст. л крохмалю;

2 скл. води.

Засипте до ємності крохмаль, додайте інші інгредієнти. Перемішайте. Перед розпорошуванням на скляну поверхню потрібно струсити. Стирати бавовняною серветкою.

Як приготувати засіб з оцту для чищення підлоги

Вам знадобляться лише два інгредієнти:

0,5 скл. оцту;

2 ст. л солі.

Розчинити ці компоненти в 10 літрах води. Такий засіб із легкістю відмиє бруд та позбавить поверхню бактерій.

Читайте також: