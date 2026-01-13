Безпека польотів під час грози – як пілоти обходять шторми та захищають пасажирів

Літак / © iStock

Реклама

Авіапасажири рідко стикаються з реальною загрозою гроз: пілоти обходять шторми за допомогою радарів та координації з диспетчерами, а літаки розраховані на удар блискавки.

Про це розповіли пілоти та авіаексперти Патрік Сміт та Том Банні в інтерв’ю Popular Science.

Попри драматичні сцени з фільму Plane (2023), де літак потрапляє у сильну грозу й отримує удар блискавки, реальні авіаподії за таких умов надзвичайно рідкісні. Пілот Патрік Сміт зазначив, що навмисно летіти в грозу практично не практикується.

Реклама

«Грози несуть сильну турбулентність та інші небезпеки, тому ми намагаємося їх обходити», — пояснив він.

Як пілоти відстежують грози

Перед кожним рейсом екіпажі отримують прогнози та супутникові карти, що показують можливі зони гроз. У польоті основними інструментами стають бортовий радар та система Weather Avoidance System (WAS), які показують положення, силу та напрям руху штормів.

«Радар посилає сигнал, який відбивається від хмар і повертається назад. Чим більше вологи, тим сильніша гроза», — пояснив колишній пілот Том Банні.

Додатково пілоти обмінюються інформацією між собою по радіо: якщо хтось стикається з турбулентністю, він повідомляє інших. Це дозволяє відстежувати грози на сотні кілометрів і коригувати висоту або маршрут для обходу небезпечних зон.

Реклама

Польоти через шторми

Іноді літаки пролітають через проміжки між грозами, дотримуючись безпечної відстані 10–20 миль від найінтенсивніших хмар. Пілоти намагаються не літати над верхівками гроз, адже їхня висота може досягати 40–50 тисяч футів, а шторми можуть швидко розвиватися.

Навіть при польоті поруч із грозою найбільш імовірні наслідки — легкі пошкодження крила від граду або тимчасова турбулентність. Серйозні загрози для пасажирів рідкісні.

Небезпеки при посадці

Найбільш ризиковими умовами вважаються грози під час заходу на посадку через раптові пориви вітру (wind shear). Сучасні літаки та аеропорти оснащені системами попередження, і у разі небезпечних умов рейс може тимчасово утримуватися на колі або перенаправлятися на інший аеродром.

Середній комерційний літак отримує удар блискавки приблизно двічі на рік. Сучасні конструкції захищені, а електросистеми мають резервне живлення. «Це як удар блискавки в автомобіль — спалах і гучний звук, але пасажирам нічого не загрожує», — сказав Банні.

Реклама

Таким чином, завдяки технологіям, підготовці пілотів та взаємодії з диспетчерами, польоти залишаються безпечними навіть під час негоди, а реальні загрози гроз і блискавки для пасажирів мінімальні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що бортпровідник розповідав, що насправді відбувається, коли блискавка влучає у літак.