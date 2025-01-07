"Безплідна" жінка випадково дізналася про вагітність за 4 години до народження дитини

Лікарі казали, що вона не може мати дітей.

У Китаї жінка народила дитину всього через чотири години після того, як дізналася про свою вагітність.

Про це повідомляє SCMP.

36-річна жінка на прізвище Гонг звернулася до Народної лікарні провінції Чжецзян для лікування гіпертонії, де їй повідомили, що вона вже на восьмому місяці вагітності.

Вона була шокована, оскільки лікарі сказали їй, що вона безплідна через синдром матки.

Раніше Гонг та її чоловік цікавилися процесом екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), але лікарі відмовили їм у цьому, наполягаючи на тому, щоб вона спершу знизила вагу. Її конкретна вага у звіті не була вказана, але він описував Гонг як "високу, товсту і залежну від десертів жінку".

На початку грудня Гонг відчула оніміння рук. Медогляд у невеликій клініці показав, що її кров'яний тиск був надзвичайно високим, що змусило її звернутися за лікуванням до великого медичного центру.

Почувши, що у Гонг не було критичних днів протягом багатьох місяців, лікарі організували для неї ультразвукове обстеження, яке показало, що вона носить дитину. Також акушери сказали, що стан вагітної був критичним, тому негайно було проведено кесарів розтин, в результаті якого на світ з'явився хлопчик вагою 2 кг.

"Від моменту, коли я дізналася про свою вагітність, до народження дитини минуло лише чотири години", - сказала щаслива мама.

Нагадаємо, у Китаї самотні жінки влаштовують фотосесії з фальшивим вагітним животом. Відома дивна причина нового тренду.

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