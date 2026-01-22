ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
945
2 хв

Безпритульного забрали з вулиці, щоб допомогти: те, ким виявився жебрак шокувало всіх

В Індії безпритульного врятували з вулиці, проте коли почали перевірку, то виявили, що він був мільйонером.

Віра Хмельницька
Безпритульний в Індії

Безпритульний в Індії / © Daily Mail

В Індії стався цікавий інцидент: там соціальні служби вирішили допомогти жебраку, проте за місцевими мірками він виявився справжнім багатієм.

Про це пише dailymail.co.uk.

50-річний чоловік, відомий тільки як Мангілал, роками був звичним видовищем на базарі Сарафа. Не маючи можливості ходити, він сидів зі схрещеними ногами на невеликій дерев’яній платформі з колесами, за допомогою якої повільно пересувався по території.

Щоб не подряпати руки об тротуар, Мангілал тримав їх у взутті, коли пересувається.

Незважаючи на свій стан, він ніколи не підходив до перехожих і не просив милостині, а мовчки сидів на одному місці, що робило його ситуацію ще більш безнадійною.

Але ця картина змінилася, коли місцеві чиновники втрутилися в рамках кампанії з порятунку вразливих людей з вулиць.

Після того, як Мангілала забрали, дали йому можливість прийняти душ і надали чистий одяг, перевірка виявила, що він володіє активами, які ставлять його в ряд мільйонерів в індійських рупіях, що викликало питання про те, як він міг продовжувати жебракувати, не будучи виявленим.

Шивам Верма, окружний магістрат Індору, сказав: «Мої колеги трохи натиснули на нього і з’ясували, що він володіє триповерховим будинком, другим будинком і квартирою, яку йому надала урядова програма соціального забезпечення, де він живе зі своїми батьками».

Вони також виявили автомобіль та авторикші, які всі здаються в оренду.

Під час допиту Мангілал зізнався, що гроші, зібрані від жебрацтва, не витрачалися на виживання, а інвестувалися назад у базар Сарафу.

Він позичав готівку місцевим торговцям на день або тиждень, стягуючи відсотки, які він особисто збирав щовечора.

Верма додав: «І жебрацтво, і милостиня є злочином в Індорі. Наша мета — допомогти їм вести гідне життя».

Чиновники також розслідують, скільки грошей Мангілал має на банківських рахунках.

Верма сказав, що першим кроком буде позбавлення його соціального житла, наданого йому урядом.

945
