Безробітний чоловік, якого повністю забезпечує дружина, став зіркою Мережі: які його будні (фото)

Китаєць, відомий лише під ніком Sudden Fantasy, привернув до себе багато уваги в Інтернеті завдяки тому, що задокументував своє життя безробітного чоловіка, якого фінансово утримує дружина.

Про це пише Oddity Central.

Він почав публікувати відео на Douyin (китайська версія TikTok) приблизно місяць тому, але вже має понад 1,4 мільйона підписників, головним чином завдяки унікальній темі, яку він висвітлює. Чоловік публікує дописи про своє життя в Японії, покладаючись виключно на фінансову підтримку дружини. Як повідомляється, він переїхав до сусідньої країни близько восьми років тому і почав зустрічатися зі своєю дружиною на ім'я Фенхуа, після того, як пережив важкі часи. Вона була поруч, коли йому потрібна була допомога з їжею на столі та оплатою за навчання, і зрештою стала його дружиною. Попри те, що Фенхуа добре освічена і походить із заможної родини, вона без проблем забезпечує свого чоловіка, який полюбляє сидіти вдома і грати у відеоігри.

Блогер із дружиною / Фото: Oddity Central

Китаєць розповів своїм підписникам, що Фенхуа була головною годувальницею їхньої сім'ї відтоді, як вони одружилися, але він остаточно ухвалив свою позицію утриманця минулого року, коли звільнився з роботи і почав повністю покладатися на свою дружину. Вона піклується про всі рахунки та витрати, а він просто сидить вдома, грає у відеоігри та дбає про те, щоб Фенхуа було комфортно.

Блогер із дружиною / Фото: Oddity Central

Вихідними чоловік прокидається близько 7-ї, але залишається в ліжку до полудня, коли Фенхуа зазвичай прокидається, а потім залишається поруч з нею, поки вона гортає свій телефон до 15:00. Він стверджує, що, встаючи з ліжка раніше, вона почуватиметься занепокоєною і буде змушена прокидатися раніше, а він не хоче цього робити.

Коли Фенхуа порається по господарству, Sudden Fantasy завжди поруч з нею, "ширяє, як стерв'ятник", і хоча він не допомагає їй активно, думка про те, що він поруч і доступний, якщо їй знадобиться допомога, заспокоює. Він також робить ці маленькі прояви любові, наприклад, дозволяє дружині першою сходити до ванної кімнати, щоб вона не відчувала мокрої підлоги.

"Ви не уявляєте, як неприємно ступати на холодну підлогу після довгого робочого дня", - каже він. "Гарний настрій може миттєво зіпсуватися. Тому я переконуюся, що ванна кімната суха, перш ніж вона нею скористається".

Блогер живе на утриманні дружини / Фото: Oddity Central

Попри те, що він робить все можливе, щоб його дружина почувалася комфортно, китаєць каже, що секрет того, як бути ідеальним утриманцем, полягає в тому, щоб знайти баланс і жити в гармонії зі своєю партнеркою. Лише намагання догодити іншій стороні приречене на невдачу в довгостроковій перспективі.

Хоча в Японії, країні, де чоловік вважається головою сім'ї та головним годувальником, поняття "утриманець" зазвичай не схвалюється, його родичі схвалили такий спосіб життя. У Китаї він став відомим в Інтернеті завдяки своїй відкритості щодо свого статусу утриманця, який багатьох надихає.

"Це як платити за їжу для однієї людини, а натомість отримати няню та партнера, який емоційно підтримує. Чесно кажучи, це непогана угода – я теж хочу таку!", - прокоментував один з користувачів.

Нагадаємо, нещодавно японець похизувався, що має 4 дружин, 2 коханок і прагне стати батьком 54 дітей. Він каже, що насолоджується роллю домогосподаря і стверджує, що займається сексом більш ніж 28 разів на тиждень.

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