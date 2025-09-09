Реклама

У Китаї чоловік без рук розвозить їжу на моноколесі та використовує губи для навігації телефоном, щоб зв’язатися з клієнтами. Більше того, після роботи вночі він відкриває кіоск, де продає каліграфічні роботи, написані ногами, щоб підтримати свою сім’ю.

Про це пише SCMP.

30-річний Лі Сяньян із провінції Хунань, народився в бідній сільській родині і зараз живе з дружиною та двома дітьми. Він втратив обидві руки, коли його випадково вдарило струмом у віці чотирьох років — трагедія, яка також занурила його сім’ю в борги.

«Те, що сталося, не можна змінити. Я можу лише рухатися вперед. Не потрібно зациклюватися на цьому або скаржитися», — сказав Лі.

У вісім років Лі почав практикувати каліграфію ногами, щоб полегшити фінансову скруту своєї родини. Він продавав свої роботи, щоб мати додатковий дохід.

У липні, коли обидві його дитини мали піти до дитячого садочка, а витрати зростали, він почав підробляти доставкою їжі.

Балансуючи на моноколесі з коробкою для доставки, прив’язаною до спини, він пересувається вулицями міста, використовуючи губи для керування телефоном, прив’язаним до культі руки.

Лі Сяньян / © scmp.com

Працівники ресторану часто допомагають йому завантажувати замовлення, а багато клієнтів спускаються самі, коли дізнаються, що у нього немає рук.

Лі каже, що зустрічав незліченну кількість добрих власників магазинів і клієнтів, а іноді отримує чайові. Також власник місцевої локшини часто дає йому безкоштовну воду та їжу. Колеги-кур’єри також показали йому трюки, які допомагають економити час.

За перший місяць роботи Лі виконав майже 200 замовлень і заробив 1300 юанів (180 доларів США). Свій перший заробіток він пожертвував на благодійність.

«Я отримав так багато допомоги від інших. Тепер я хочу передати цю доброту далі», — сказав він.

Лі Сяньян / © scmp.com

Як повідомляється, до серпня Лі став працювати швидше, доставляючи до 40 замовлень на день. Проте більшу частину свого доходу він все ще отримує від продажу каліграфії вночі біля туристичних місць. Тримаючи пензлик між пальцями правої ноги, він пише такі ієрогліфи, як «небеса винагороджують старанність» і «багатство».

Лі не розголошує свої доходи, але, згідно з газетою Xiaoxiang Morning Post, уряд надав йому безкоштовний кіоск і допоміг отримати державне житло з річною орендною платою всього в 2 000 юанів (280 доларів США).

Лі також активно займається благодійністю, проводячи мотиваційні бесіди з покинутими дітьми в сільській місцевості Китаю і спонсоруючи декількох студентів.

«Я хочу, щоб більше людей побачили, як людина без рук може наполегливо працювати, щоб жити», — каже він.

Історія Лі привернула велику увагу в соціальних мережах:

Він стійкий і витривалий чоловік, сильніший за багатьох людей з усіма чотирма кінцівками

Я поділився вашою історією з друзями. Ми часто відчуваємо невпевненість у завтрашньому дні, але маючи такий приклад, як ви, ми будемо продовжувати йти до своєї мрії

