Безсоння на 60 років: в'єтнамський фермер розповів, як живе без сну

Попри повну відсутність сну, в’єтнамський фермер зберігає високу фізичну активність. Він може без проблем нести мішки з добривами вагою 50 кг на чотири кілометри, не відчуваючи виснаження.

80-річний фермер із В’єтнаму Тхай Нгок стверджує, що вже понад 60 років не може заснути. За його словами, проблеми зі сном почалися ще у 1960-х після перенесеної лихоманки, і з того часу жодні ліки чи консультації лікарів не допомогли повернути нормальний відпочинок.

В інтерв’ю Lad Bible Нгок розповів, як проходять його безсонні ночі.

Чоловік зізнається, що заздрить тим, хто може спати, і намагається займати себе фізичною роботою, щоб не відчувати дискомфорту.

“Бачачи, як інші сплять, я їм заздрю. У місячні ночі я зазвичай виходжу на поле, щоб працювати – сидіти без діла просто нестерпно”, – поділився він.

Попри повну відсутність сну, в’єтнамський фермер зберігає високу фізичну активність. Він може без проблем нести мішки з добривами вагою 50 кг на чотири кілометри, не відчуваючи виснаження. Однак його сім’я занепокоєна цим незвичайним станом і не розуміє, як організм чоловіка витримує таке навантаження без відпочинку.

Раніше стало відомо, що двоє чоловіків, які були найкращими друзями протягом 60 років, дізналися, що насправді вони брати. Подібне відкриття нещодавно зробили колеги, які працювали разом два роки, а потім виявили, що вони батько та син.