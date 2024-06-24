Безстрашний чоловік годує алігаторів сосисками з рота і з зав'язаними очима – фото, відео

Самопроголошений "хрестоносець-алігатор" годує алігаторів хотдогами з рота і працює з ними із зав'язаними очима.

Про це пише Daily Mail.

Безстрашний експерт із дикої природи, який має на меті розповісти світові, що "алігатори – це круто", стверджує, що він не дивакуватий, попри свої витівки. Майкл Вомер із Флориди, США, став популярним після того, як зняв на відео свої сміливі дії зі смертоносними рептиліями.

У його репертуарі – все, що завгодно: від годування небезпечних звірів з рота до засовування своєї голови їм у пащу, щоб зняти фільм у їхніх щелепах. Він часто переодягається для таких випадків, вдягаючи лише плавки, коли зустрічається віч-на-віч зі своїми лускатими приятелями.

Стосунки Майкла з рептиліями вийшли на міжнародний рівень, оскільки він та його чотирилапі друзі брали участь у багатьох телевізійних шоу в усьому світі.

Мріючи про дресирування алігаторів від семи років, Майкл сподівається змусити людей говорити про цих істот і розважати їх. І завдяки своїм розважальним здібностям він навіть отримав звання "Людина року у Флориді" від однієї з новинних станцій у центральній Флориді.

Майкл неодноразово з'являвся на телебаченні, зокрема на шоу Go Big Show, де він продемонстрував Snoop Dogg свої навички годування із зав'язаними очима.

Майкл Вомер з алігаторами / Фото: The Gator Crusader

2017 року він з'явився у програмі Good Morning Britain, де розповів ведучим Бену Шеппарду та Кейт Гарравей про те, що породило в ньому любов до цих істот.

"Коли мені було сім років, я побачив шоу про алігаторів", - розповів він ведучим. "Я був зачарований, я забув про всі свої проблеми, поки я дивився на цього чоловіка з динозавром, я забув про все. Я згадав, що хочу, щоб інші люди почувалися так само, на декілька хвилин розслабитися і розважитися".

Майкл стверджував, що він був "досить божевільним", але не був дивакуватим, оскільки працював з алігаторами протягом багатьох років.

Майкл Вомер з алігаторами / Фото: The Gator Crusader

Він сказав: "Я безумовно хочу, щоб люди знали, що я досить божевільний, але я не просто дивний хлопець, який їде в дику природу і пробує це. Це алігатори, з якими я працював роками. Значна частина тренувань містить побудову зв'язку з ними".

Майкл зізнався, що відмовляється від свого соціального часу, щоб провести його з не дуже приємними тваринами. Експерт з алігаторів додав: "Коли настають свята, я залишаюся з ними в їхньому вольєрі, на Новий рік я не виходжу з усіма на вечірку. Я залишаюся в загоні і співаю їм пісні, бо знаю, що феєрверки в небі можуть їх налякати. Я відтворюю для них фільми і співаю їм пісні. Замість того, щоб думати "я людина", я сподіваюся, що вони мене трохи приймуть. Я не думаю, що вони ніколи не нападуть на мене, і я можу зайти туди і одягнути їх у балетні пачки. Вони небезпечні тварини, але я навчив їх не бути такими, як ви думаєте".

Майкл Вомер з алігаторами / Фото: The Gator Crusader

Викупити ціле купе, щоб їхати в поїзді з твариною. Чи справедливі такі правила залізниці?

Нагадаємо, 95-річний фермер повернув свій годинник Rolex через 50 років після того, як його з'їла корова. Тварина проковтнула його ще 1974 року.

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