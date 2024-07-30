Безстрашний ветеринар покупався із гігантською анакондою – відео

Аргентинський ветеринар шокував Мережу своєю сміливістю після того, як покупався разом із гігантською анакондою.

Серхіо Антунес Россі – ветеринар та рибальський гід, який подорожує світом у вільний час. Його подорожі часто призводять до пошуків змій – його улюблених тварин.

Невдовзі після прибуття до перуанської Амазонії Серхіо натрапив на зелену анаконду завдовжки до шести метрів. 37-річний аргентинець не міг повірити своєму успіху.

Серхіо вважає, що у величезної змії в шлунку була нещасна капібара, коли він натрапив на неї, наполовину занурену в річку.

Попри те, що ветеринар знав, що змії атакують, коли вони відчувають загрозу, він вирішив залізти у воду разом із плазуном. Він сказав у відео: "Я зараз здійснюю мрію, все моє тіло поколює від хвилювання. Я був любителем змій від самого дитинства, і це справді культовий вид. Я завжди хотів задокументувати одну з них у дикій природі".

Серхіо пояснив, що зелена анаконда – друга за довжиною змія у світі після сітчастого пітона – росте до 8 метрів. Це також найважча змія у світі, вагою до 200 кг. Вона також має "близько 100 загнутих назад зубів".

Опустившись навколішки всього за декілька сантиметрів від анаконди, він пояснив: "Ця істота, яку ви тут бачите, справді монстр. У неї дуже потужна голова та неймовірна сила. Якби я спробував впоратися з нею поодинці, вона могла би вбити мене. Не тому, що вона хоче мене з'їсти, а тому, що мені не вистачить сил зняти її з тіла".

Попри те, що сміливець купався всього за декілька сантиметрів від неї, Серхіо наполягав: "Я не представляю для неї жодної небезпеки і не є частиною її харчового ланцюга".

Немає жодних записів про те, що зелена анаконда з'їдає людину. Проте, були задокументовані напади. Відомо, що цей вид може розтягувати щелепи досить широко, щоб охопити плечі дорослої людини.

Серхіо сяяв, коли сказав: "Я в повному захопленні".

Нагадаємо, собака два місяці чекав на своїх господарів у знищеному росіянами будинку. Тварина не покинула дім навіть попри постійні обстріли.

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