Безстрашний водій влаштував запеклу боротьбу зі смертоносною коброю – фото

Сутичка сталася просто посеред дороги.
Чоловік влаштував боротьбу зі смертоносною змією посеред дороги.
Про це пише Need To Know.
На кадрах видно, як відважний автомобіліст тримає кобру за хвіст. Потім рептилія кидається на нього, в результаті чого він падає. Чоловік підводиться, розмахуючи рептилією в жахливій сутичці.
Змія продовжує піднімати голову і шию – звичайна тактика, яка використовується для того, щоб здаватися більшою і більш загрозливою. Потім вона розправляє м'язи по обидва боки шиї, щоб створити капюшон. Але чоловік кидає її на землю.
Пара потрапляє в цикл підйомів і падінь, поки чоловік врешті-решт не витягає її на узбіччя дороги. Здається, змія нарешті здається, перш ніж вислизнути. Чоловік відпускає її хвіст і повертається до свого автомобіля.
Цей момент зняв 2 грудня в китайській провінції Гуандун перехожий.
За даними Національного інституту охорони здоров'я, китайські кобри зазвичай мають довжину від 1,2 до 1,5 метра і є одними з найпоширеніших видів змій у Китаї. В організації зазначають: "Китайська кобра полюбляє рівнини, пагорби та невисокі гори. Люди часто стикаються з цими кобрами, хоча ці змії зазвичай тікають, щоб уникнути конфронтації з людиною".
Нагадаємо, нещодавно у Південній Африці нажаханий чоловік виявив під подушкою смертоносну істоту. На щастя, він залишився живий.
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