Безстрашний водій влаштував запеклу боротьбу зі смертоносною коброю – фото

Чоловік влаштував боротьбу зі смертоносною змією посеред дороги.

Про це пише Need To Know.

На кадрах видно, як відважний автомобіліст тримає кобру за хвіст. Потім рептилія кидається на нього, в результаті чого він падає. Чоловік підводиться, розмахуючи рептилією в жахливій сутичці.

Змія продовжує піднімати голову і шию – звичайна тактика, яка використовується для того, щоб здаватися більшою і більш загрозливою. Потім вона розправляє м'язи по обидва боки шиї, щоб створити капюшон. Але чоловік кидає її на землю.

Китаєць із коброю / Фото: скриншот з відео

Пара потрапляє в цикл підйомів і падінь, поки чоловік врешті-решт не витягає її на узбіччя дороги. Здається, змія нарешті здається, перш ніж вислизнути. Чоловік відпускає її хвіст і повертається до свого автомобіля.

Китаєць із коброю / Фото: скриншот з відео

Цей момент зняв 2 грудня в китайській провінції Гуандун перехожий.

За даними Національного інституту охорони здоров'я, китайські кобри зазвичай мають довжину від 1,2 до 1,5 метра і є одними з найпоширеніших видів змій у Китаї. В організації зазначають: "Китайська кобра полюбляє рівнини, пагорби та невисокі гори. Люди часто стикаються з цими кобрами, хоча ці змії зазвичай тікають, щоб уникнути конфронтації з людиною".

Нагадаємо, нещодавно у Південній Африці нажаханий чоловік виявив під подушкою смертоносну істоту. На щастя, він залишився живий.

