Беззуба жінка заявила, що підвищена увага чоловіків надала їй впевненості: який вона має вигляд

Бодипозитивна користувачка TikTok, яка не має зубів, похизувалася, що, попри відсутність білосніжної усмішки, їй "легше зустрічатися з чоловіками".

Зірка соціальних мереж, відома як @To0thlessQueen, пояснила, що увага, яку вона отримує від чоловіків, надала їй більше впевненості у собі.

Жінка виставляє напоказ свою фігуру та вставні зуби перед 400 000 підписників і багато її відео стають вірусними. А в одному зі своїх останніх кліпів вона зухвало похизувалася: "POV: Він запитує: "Що робить цей ротик?".

Відповідаючи на запитання про її особисте життя і про те, чи турбують хлопців її зубні протези, вона зізналася: "Мені полегшало зустрічатися. Але я зустрічаюся з однією людиною вже п'ять років. Початок цього надав мені більше впевненості".

Не всіх глядачів приголомшила її смілива демонстрація та ризикований підпис, а один юзер розкритикував її: "Шкода. Це жалюгідно та вульгарно". Однак авторка публікації поплескала у відповідь, написавши: "Йдемо далі!".

Втім, багато жінок, які носять зубні протези, погодилися, що їхні партнери не проти беззубої усмішки – особливо в спальні, оскільки одна жінка хвалилася: "У мого чоловіка безперечно немає скарг", а інша поділилася: "Мій партнер сказав, що без них краще. Я читала, що інші хлопці говорять те саме на Reddit, і це трохи підвищило мою впевненість". Третя користувачка додала: "Мій чоловік не може дочекатися, поки мої ясна заживуть".

Нагадаємо, модель відкусила язик бойфренду під час "останнього поцілунку" після того, як він її покинув. Її заарештували після міжнародного полювання.

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