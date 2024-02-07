Бібліотекарка ховає у книжках мобільні телефони, щоб врятувати життя клієнтам

На це її надихнула подруга, яка перебувала в аб'юзивних стосунках.

У США бібліотекарка ховає рятувальні телефони у книжках для жертв домашнього насильства, щоб вони змогли втекти від кривдників.

Про це пише 9news.

Моллі Ріпортелла канцелярським ножем вирізає у виданнях отвори, куди кладе смартфон із проплаченою SIM-картою та інформацію про центри соціальної підтримки.

"Телефон – це шматочок надії і реальний шанс встановити контакт із зовнішнім світом", - сказала вона. "Поговорити з адвокатом або людиною, яка може допомогти зробити наступні кроки, щоб рухатися далі".

Бібліотекарка ховає у книжках мобільні телефони / Фото: bibliounderground.org

Бібліотекарці спала на думку ця ідея два роки тому, коли подруга, яка перебувала в аб'юзивних стосунках, сказала їй, що партнер переглядає її телефон, повідомлення, соціальні мережі та те, кому вона телефонує. Тоді Моллі їй допомогла.

Наразі Ріпортелла витратила 1200 доларів США із власного гаманця на фінансування програми, яку вона назвала BiblioUnderground. Такі комплекти отримали вже три жінки.

Бібліотекарка ховає у книжках мобільні телефони / Фото: bibliounderground.org

Моллі сподівається, що її ідея пошириться усією країною.

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