Біблійне Галілейське море стало криваво-червоним: що це може означати

В Ізраїлі зафіксували рідкісне природне явище — вода у Галілейському морі, відомому також як озеро Кіннерет, різко змінила колір і стала яскраво-червоного відтінку. Місцеві мешканці та туристи, які спостерігали за зміною, порівнювали її з біблійною подією, описаною у книзі Вихід, коли річка Ніл, за переказами, перетворилася на кров під час однієї з десяти кар Єгипту.

Про це повідомило видання Daily Mail.

У Міністерстві охорони навколишнього середовища Ізраїлю повідомили, що забарвлення води спричинене цвітінням мікроводоростей Botryococcus braunii. У період інтенсивного сонячного випромінювання ці водорості накопичують пігмент, який і надає воді червоного кольору.

Дослідження, проведені лабораторією Кіннерет, показали, що виявлені водорості є безпечними для людей і тварин. Тести не зафіксували жодних токсинів чи речовин, які могли б викликати отруєння або алергічні реакції, а вода придатна для купання. Botryococcus braunii трапляються в різних прісноводних і солонуватих водоймах світу та відомі здатністю виробляти вуглеводні, схожі на сиру нафту, які можна використовувати для виробництва біопалива.

Екологи пояснили, що подібні явища можуть виникати через поєднання кількох факторів — теплої погоди, достатньої кількості поживних речовин у воді та активного сонячного світла. Це створює сприятливі умови для масового розмноження мікроскопічних організмів, зокрема водоростей та ціанобактерій, які можуть надавати воді червоний відтінок.

Галілейське море має особливе значення для християн і юдеїв. Згідно з Новим Завітом, саме тут Ісус Христос здійснив кілька чудес: ходив по воді, нагодував п’ять тисяч людей кількома хлібами та рибою, а також закликав Петра, Андрія, Якова та Івана стати його учнями.

У 2021 році водойма поблизу Мертвого моря в Йорданії також набула криваво-червоного відтінку. Тоді, як і зараз, зміна кольору була пов’язана з природними процесами, а не з надприродними явищами.

