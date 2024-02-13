Бідняк прикинувся бізнесменом і обдурив 40 жінок на мільйони: що він вигадав

Чоловік із бідної сільської родини в Китаї, який видавав себе за багатого бізнесмена, орендуючи розкішні автомобілі, був ув'язнений на 13 років після того, як обдурив 40 жінок на загальну суму в два мільйони юанів (280 000 доларів США).

Про це пише SCMP.

Шахрайство було розкрито після того, як чоловік на прізвище Гу був побитий у південно-західній провінції Сичуань у лютому минулого року людиною, яка звинуватила його в романі з дружиною, повідомляє Red Star News.

Поліція виявила, що дружина перевела велику суму грошей на банківський рахунок Гу. Декілька інших жінок також повідомили до поліції, що він обдурив їх на гроші.

Слідчі виявили, що Гу сфальсикував свою особистість, зустрічався з декількома жінками одночасно, використовуючи складні навички "тайм-менеджменту", і обманом змусив жінок позичити йому гроші.

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Передбачається, що щонайменше 40 жінок потрапили на цю аферу, а загальна сума справи становила два мільйони юанів, повідомила поліція провінції Сичуань.

33-річний Гу народився у маленькому селі на сході провінції Цзянсу і покинув початкову школу у другому класі. Пізніше він одружився, але розлучився багато років тому, йдеться у повідомленні.

Його ретельно продумана афера полягала в тому, щоб видати себе за керівника будівельної компанії, орендувати розкішні автомобілі на позикові гроші, отримати підроблені свідоцтва про власність і навіть найняти шофера, щоб возити його містом.

Ця установка залучила з сайтів знайомств безліч самотніх жінок віком від 20 до 40 років. Він просив їх позичити йому грошей, стверджуючи, що його компанія, якої насправді не існує, мала тимчасові проблеми з грошовими потоками або що він щойно зробив інвестиції.

Жінки були переконані, що він багатий через його екстравагантний спосіб життя, що фінансується за рахунок грошей, які він брав у інших жінок.

2022 року Гу покинув Цзянсу після того, як деякі з його подруг запідозрили його, коли він не повернув їм гроші.

Він переїхав до провінції Сичуань на південному заході країни, де розповів людям, що є керівником будівельної компанії з Цзянсу та володіє декількома об'єктами нерухомості та автомобілями. Він сказав, що розлучений і сподівається знайти дружину.

Щоб привабити жінок, Гу пообіцяв купувати їм будинки та машини. Він також запропонував зустрітися з їхніми батьками, щоб довести, що він щирий у своїх стосунках.

У січні суд округу Тунцзян провінції Сичуань засудив Гу до 13 років ув'язнення та оштрафував його на 200 000 юанів (28 000 доларів США) за шахрайство.

Нагадаємо, ветеран 20 років прикидався прикутим до колісного крісла та отримав від держави понад $660 000. Його викрили наприкінці грудня.

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