Бідолашного кота знайшли покинутим разом зі щемливим листом: що там було написано (фото)

У Великій Британії люди викинули кота та поклали біля нього "несамовиту" записку.

Про це пише Need To Know.

Самця залишили в котячій переносці. У нього була травма тазу, а поруч лежав конверт, на якому залишили щемливе звернення.

У посланні йшлося: "Будь ласка, залиште його собі. Благословляю вас за вашу доброту".

Господар викинув кота та залишив із ним записку / Фото: Jam Press

Моггі знайшли в Гарлсдені, на північному заході Лондона, в четвер, 26 вересня. Джейд Гатрі, співробітниця RSPCA з порятунку тварин, сказала: "Цей дуже доброзичливий кіт був знайдений покинутим у котячій переносці із запискою, що розриває серце, з проханням до громадськості взяти його до себе. Ми розуміємо, що обставини людей можуть змінюватися, особливо під час кризи вартості життя. Часи можуть бути важкими, і це може означати, що люди більше не можуть дозволити собі утримувати своїх домашніх улюбленців, особливо якщо вони потребують дорогого лікування у ветеринара. Ми розуміємо, що ця людина залишила свого кота з наміром, що його забере хтось інший, проте ми закликаємо всіх власників, які перебувають у скрутному становищі, ніколи не залишати своїх домашніх улюбленців, а натомість звертатися по допомогу до друзів, родини чи благодійних організацій, які можуть їх підтримати".

Господар викинув кота та залишив із ним записку / Фото: Jam Press

Доброзичливого за характером кота перейменували на Северуса і зараз він перебуває під наглядом у ветеринарній лікарні RSPCA у Фінсбері-Парку. Він отримує знеболювальне і чекає на рентгенівські знімки та подальші аналізи, щоб дослідити пошкодження тазу.

Гатрі додала: "Ми радимо всім, хто знайшов покинутого кота, віднести його до ветеринара. Це найшвидший спосіб отримати необхідну допомогу, а також дозволяє нашим співробітникам розслідувати термінові виклики, пов'язані з занедбаними тваринами та жорстоким поводженням з ними".

Господар викинув кота та залишив із ним записку / Фото: Jam Press

