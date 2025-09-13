Бігав щодня протягом 100 днів: як челендж змінив тіло музиканта

Біг / © unsplash.com

Співак і автор пісень із Техасу Зак Теландер вирішив пройти незвичний виклик — пробігати одну милю (1,6 км) щодня протягом 100 днів. Челендж почався 1 червня, невдовзі після народження його доньки, коли чоловік усвідомив, що в нього буде менше часу для тривалих тренувань.

Про це повідомило видання Dailymail.

Спершу він поставив просту мету: подолати милю за 10 хвилин і з кожним днем скорочувати час на 10 секунд. Уже з першої спроби Теландер пробіг дистанцію за 9 хвилин і 43 секунди. Протягом наступних тижнів біг став для нього головним фізичним навантаженням, поступово витіснивши заняття важкою атлетикою.

Тіло чоловіка «до» челенджа. Фото: zack_telander/Instagram

Чоловік зізнається, що було чимало днів, коли мотивації бракувало. Проте він не дозволив собі пропустити жодного забігу.

«Були точно дні, коли мені не хотілося бігти. І одне, що я постійно повторював собі, це: „Ти ж знаєш, що не бігав“. Я міг сказати щось на кшталт: „Ніхто не дізнається, якщо я не провів тут один день — я все одно міг би сказати, що провів серію“», — зазначив чоловік.

Через 100 днів випробування завершилося, а його результати він показав у своєму Instagram перед 200 тисячами підписників. На відео «до» і «після» видно зміни у фізичній формі: тіло стало більш підтягнутим і рельєфним. За словами Теландера, зросла витривалість, а відновлення після навантажень стало значно швидшим.

Тіло чоловіка «після» челенджа. Фото: zack_telander/Instagram

Попри досвід у бодибілдингу, він визнає, що біг став його пріоритетом. Тренування у спортзалі відійшли на другий план, адже після інтенсивних пробіжок сил на важку атлетику просто не залишалося.

Блогер планує й надалі бігати, щоб покращувати швидкість, дистанцію та час відновлення.

«Після 100 днів я почуваюся чудово і продовжуватиму, бо я так наполегливо працював, щоб здобути цю здатність. Коли я починав, я не міг бігати в такому темпі, в якому біжу зараз, довше, ніж півтори чи дві милі, а тепер я відчуваю, що можу продовжувати і продовжувати. І було б шкода, якби я просто вирішив, що з мене все закінчено, і втратив цю здатність. Тож я не знаю, як довго ще зможу це робити, але не думаю, що це припиниться найближчим часом», — додав Теландер.

Лікарі нагадують, що регулярні кардіонавантаження, зокрема біг, позитивно впливають на роботу серця й легенів, допомагають контролювати вагу та навіть покращують психічне здоров’я. Водночас короткочасні інтенсивні челенджі можуть створювати ризики перевантаження організму, тому важливо не забувати про баланс між тренуваннями та відпочинком.

