Біла пляма на кавуні

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Що означає біла пляма на кавуні

Світла ділянка на шкірці кавуна, відома як польова мітка, утворюється на тому місці, яким плід лежав на землі під час росту. Через відсутність сонячного світла в цій зоні не виробляється зелений пігмент, тому вона залишається блідою. Наявність однієї такої суцільної мітки на «черевці» плоду є абсолютно нормальною і безпечною, якщо вона залишається твердою і гладкою, як і решта поверхні.

Проте колір і розмір цієї плями чітко вказують на якість врожаю. Маленька або занадто світла біла пляма означає, що кавун зірвали занадто рано, тому всередині він виявиться безсмаковим і трав’янистим. Якщо ж на кавуні помітно кілька розрізнених білих чи сірих плям із м’якою текстурою, нальотом або слизом, це вже не слід від землі, а ознака гнилі, цвілі та псування плоду.

Що означають інші плями та візерунки на кавуні

Зовнішній вигляд решти кірки кавуна також містить важливі підказки про його дозрівання, соковитість та рівень цукру.

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Жовта або помаранчева пляма. Якщо польова мітка замість білої стала насичено-жовтою або навіть помаранчевою, це найкращий знак тривалого дозрівання плоду на грядці, що гарантує дуже солодку м’якоть.

Густа темна павутинка. Сухі коричневі завитки на шкірці виникають через часте запилення квітки бджолами. Чим більше такої сітки на поверхні, тим вищим буде вміст цукру в м’якоті.

Темно-зелена матова кірка. Оптимально зрілий кавун має саме таку тьмяну поверхню, тоді як світла і глянцево блискуча шкірка є прямою ознакою недозрілості плоду.

Кругла форма та висока вага. Округлі пропорції вказують на соковитість і солодкість, тоді як видовжена форма та підозріла легкість частіше свідчать про наявність водянистої і прісної серцевини.

Як правильно вибрати стиглий кавун

Для гарантованого вибору ідеального плоду на ринку або в магазині варто застосовувати чіткий покроковий метод огляду.

Спочатку необхідно знайти польову мітку і переконатися, що вона велика та має яскравий жовтий чи помаранчевий відтінок.

Далі слід уважно роздивитися шкірку, обираючи темно-зелені матові екземпляри, рясно вкриті сухою коричневою павутинкою, та повністю уникати плодів із м’якими чи сірими плямами.

Обов’язково треба перевірити місце від стебла, сухий та зморшкуватий слід свідчить про повну зрілість, а зелений чи вологий хвостик видає завчасно зрізаний кавун.

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Наостанок слід порівняти вагу однакових за розміром плодів, узяти найважчий із них і злегка постукати по кірці — стиглий кавун завжди видає гучний, чіткий та дзвінкий бас, а не глухий звук.

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