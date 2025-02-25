Біла жінка народила чужу темношкіру дитину: як так сталося

Американка подала до суду на клініку репродуктивного здоров'я після того, як помилка зробила її мимовільною сурогатною матір'ю, яка виносила, а згодом і народила дитину іншої пари, і була змушена відмовитися від опіки над нею.

Про це пише Oddity Central.

День, коли Крістена Мюррей дізналася, що завагітніла після ЕКЗ у клініці репродуктивного здоров'я Coastal Fertility у травні 2023 року, був одним із найщасливіших у її житті, але це щастя незабаром змінилося жахом, коли вона народила в грудні того ж року.

Попри те, що вона біла і обрала білого донора сперми, Крістена народила темношкірого хлопчика. Вона не дозволила родині та друзям побачити дитину, а в січні минулого року тест ДНК підтвердив, що вона і дитина не є генетично спорідненими. Мюррей повідомила клініку ЕКЗ про жахливу плутанину, але вирішила залишити дитину і навіть виховувала її декілька місяців, поки біологічні батьки не подали заяву на опікунство.

"Виносити дитину, закохатися в неї, народити її, побудувати унікальний зв'язок між матір'ю і дитиною – і все це для того, щоб її забрали. Я ніколи не зможу повністю оговтатися від цього", - сказала розбита горем Крістена у своїй заяві.

Жінка добровільно відмовилася від опіки над дитиною, яку вона носила в своєму лоні, після того, як її юридична команда повідомила, що у неї немає жодних шансів отримати опіку. Зараз хлопчик живе з біологічними батьками в іншому штаті, під іншим ім'ям.

"Я була щаслива. Я була мамою. Він був красивим і досконалим, але також було очевидно, що щось було не так", - сказала Мюррей під час пресконференції, на якій було оголошено про її судовий позов проти Coastal Fertility Clinic. "Моя дитина генетично не моя – в ній немає моєї крові, немає моїх очей, але вона є і завжди буде моїм сином".

Адвокат Крістени підкреслив шок, який вона пережила, коли вперше побачила дитину. У той час як вона, біла жінка, обрала донора сперми зі схожою зовнішністю, малюк виявився афроамериканцем.

Клініка репродуктивної медицини визнала помилку, але стверджує, що це був "поодинокий випадок, який не торкнувся інших пацієнтів", додавши, що вона запровадила додаткові запобіжні заходи, щоб гарантувати, що подібні речі не повторяться знову.

Нагадаємо, у животі новонародженої дитини виявили близнюків. Надзвичайно рідкісний стан трапляється лише в одному випадку на 500 000 пологів.

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