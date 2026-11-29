Тюленя Ведделла біля станції «Академік Вернадський» / © Національний антарктичний центр

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Українські полярники поблизу станції «Академік Вернадський» зустріли одне з тюленят Ведделла, які народилися цього року. Малюк уже почав линяти — змінює пухнасте дитяче хутро на коротку, щільну й гладку дорослу шерсть.

Про зустріч повідомив Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).

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Тюленя Ведделла біля станції «Академік Вернадський»: як малюк змінює хутро

Полярники зустріли тюленятко вже в юному віці — воно відокремилося від матері та почало самостійне життя. Біолог 31-ї української антарктичної експедиції Кирило Суліма жартома назвав малюка випускником антарктичного дитсадочка.

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«Зустріли випускника нашого антарктичного дитсадочка вже в юнацькому віці. Пішов від мами в самостійне життя та змінює старе дитяче хутро на нове в стилі „урбан мультикам“», — поділився він.

На опублікованих НАНЦ фотографіях видно, як відбувається зміна хутра. Новонароджені тюлені Ведделла мають особливий пуховий покрив — лануго. Це тонке й густе хутро допомагає малюкам зберігати тепло в перші тижні життя, коли вони ще не мають достатнього шару підшкірного жиру.

© Національний антарктичний центр

© Національний антарктичний центр

© Національний антарктичний центр

Однак для плавання таке хутро не підходить. Тому вже за кілька тижнів після народження тюленята починають линяти, змінюючи лануго на коротку, щільну й гладку шерсть. За даними НАНЦ, цей процес триває приблизно 2–3 тижні.

Скільки тюленят Ведделла народилося біля станції «Вернадський»

Цьогоріч поблизу української антарктичної станції «Академік Вернадський» народилися п’ятеро тюленят Ведделла. Щороку під час антарктичної весни, яка припадає на українську осінь, самиці цих тварин обирають околиці станції для народження малюків.

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Зазвичай тюлені народжуються на кризі або пологому березі. Перший час мати й дитинча залишаються на суші, а приблизно за тиждень малюк починає знайомитися з океаном, розповіли в НАНЦ.

© Національний антарктичний центр

Нагадаємо, раніше українські полярники зафіксували несподіване повернення десятків субантарктичних пінгвінів на острів Галіндез поблизу станції «Академік Вернадський». Птахи з’явилися там посеред антарктичної зими, чим неабияк здивували дослідників.

А ще пернаті мешканці острова не раз ставали героями кумедних історій. Зокрема, полярники зняли, як пінгвіни влаштували справжній огляд снігохода. Відео з допитливими «механіками» швидко привернуло увагу користувачів Мережі.

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