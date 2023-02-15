Білий ведмідь посеред вулиці вбив матір та дитину: науковці пояснили, чому так сталось

Науковці вважають, що ведмеді можуть частіше нападати на людей через зміну клімату.

У США на Алясці просто посеред вулиці в місті білий ведмідь напав на жінку та дитину. Очевидці намагались врятувати людей, проте тоді тварина кинулася і на них. Науковці вважають, що напад стався через фізичний стан самця.

Про це йдеться у поясненні Live Science.

Ведмідь напав на матір та сина в прибережному місті Уельс 17 січня 2023 року. Вони вийшли зі школи, коли посеред вулиці на них напав білий ведмідь. Через сильну хуртовину жінка не помітила вчасно тварини, що призвело до трагедії. Люди намагалися врятувати матір і сина, проте тоді тварина накинулася й на очевидців. Згодом ведмедя застрелив місцевий житель, проте мати і син були вже мертві.

Науковці зазначають, що білі ведмеді дуже рідко нападають на людей, а тому вони вирішили встановити, чому тварина атакувала матір і дитину.

Науковці встановили, що самець не був хворим на сказ, проте причиною нападу, ймовірно, були стать та стан ведмедя.

У дослідженні 2017 року, опублікованому в журналі Wildlife Society Bulletin, науковці дослідили, що "дорослі самці білих ведмедів, які зазнали харчового стресу, найімовірніше, становлять загрозу для безпеки людей".

Вчені зазначають, що причиною нападу ведмедя могли стати також зміни клімату.

"Втрата морського льоду призводить до того, що білі ведмеді мають менший доступ до своєї основної здобичі – наприклад, тюленів. Це означає, що вони все частіше можуть бути в поганому стані, особливо коли зустрічаються на суші", – каже Ліндсі Мангіпан із Програми збереження полярних ведмедів Служби рибного господарства США на Алясці.

Науковиця додає, що через кліматичні зміни, спричинені діяльністю людей, напади ведмедів можуть бути частішими.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах білий ведмідь убив жінку та хлопчика у віддаленому селі штату Аляска.

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