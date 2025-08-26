Білка чи вивірка: як українською називати цю тваринку

Білка / Джерело: BioChem

Назви тварин в українській мові часто мають глибоке коріння, пов’язане з їхніми особливостями або історією. Саме так і сталося з білкою, яка має не одну, а кілька назв, що відображають різні аспекти її природи.

Слово «білка» загальновживане і правильне в українській мові. Його етимологія сягає праслов’янської мови, де слово bělъka було утворене від bělъ — «білий». Воно, ймовірно, спочатку позначало «ту, що має світле хутро». У давніх текстах «білкою» чи «білицею» могли називати не лише саму тварину, а й її цінне, світле хутро, яке використовували для пошиття одягу. Це свідчить про те, що первісна назва була пов’язана не стільки з кольором тварини, скільки з високою цінністю її хутра.

Своєю чергою слово «вивірка» є давньою, архаїчною назвою, яка збереглася в деяких регіонах України. Її походження пов’язане з праіндоєвропейським коренем wer- («крутитися, вертітися»), що ідеально описує поведінку цієї спритної тваринки. Таким чином, «вивірка» означає «та, що крутиться» або «та, що метушиться». Ця назва споріднена з назвами білки в інших слов’янських мовах, як-от польська (wiewiórka), чеська (veverka) та словацька (veverica).

Етимологічний словник української мови вказує, що «білка» витіснила «вивірку» на Наддніпрянщині ще в XIV столітті. Однак у багатьох словниках, включно зі словником Бориса Грінченка 1907 року, «білка» та «вивірка» подаються як синоніми. Це підтверджує, що обидва слова є частиною української мовної спадщини.

Білка чи вивірка / Джерело: BioChem

Цікаві факти про білок

Білки — це не просто милі звірята, яких ми годуємо горішками в парках. За їхньою жвавою поведінкою та пухнастим виглядом ховається цілий світ унікальних адаптацій і звичок. Це справжні винахідники й відважні мандрівники, що вражають своєю спритністю. Ми зібрали 20 найцікавіших фактів про цих пухнастих господинь лісу.