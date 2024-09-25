Білл Гейтс виявився "любителем хот-догів" і став зіркою Instagram — відео

Багато користувачів засумнівалися, що один із найбагатших людей у світі справді збирався перекусити вуличним фаст-фудом.
У соціальній мережі Instagram у вівторок, 24 вересня, з'явилося відео, де засновник корпорації Microsoft, філантроп і один з найбільших землевласників США Білл Гейтс купує звичайнісінький хот-дог у кіоску швидкого харчування на Таймс-сквер в Нью-Йорку. Публікація викликала шквал суперечливих емоцій у користувачів соцмережі.
Пост із відео опублікував на своїй сторінці фотожурналіст Елдер Ордонез.
"Сьогодні вранці Білл Гейтс купив хот-дог у торговця на Таймс-сквер у Нью-Йорку", — підписав свый допис Ордонез.
Кадри показують, як Гейтс один іде вулицею, підходить до кіоску з хот-догами і розмовляє з продавцем. Потім хлопець підходить до нього та вручає нібито куплений хот-дог. Після цього Гейтс починає озиратися на всі боки як турист, який оглядає пам'ятки.
Але що справді примітно – глядачам так і не показали, як мільярдер з'їв свій хот-дог.
У перших коментарях до відео зустрічаються захоплені реакції користувачів:
- "Він такий самий, як ми! Хто знав, що Гейтс — фанат хот-догів?"
- "Ух ти, навіть мільярдери люблять добрі хот-доги!"
- "Білл віддає перевагу гірчиці чи кетчупу?"
Але потім з'являється дедалі більше скептичних коментарів. Користувачі припустили, що Гейтс знімався для якоїсь реклами й насправді не їсть хот-доги. Жителі Нью-Йорка зауважили, що Таймс-сквер дуже жваве місце і дивно, що в кадр потрапило так мало перехожих. На їхню думку, в кадр пустили лише "замаскованих під перехожих" охоронців.
За добу відео набрало трохи менше ніж 61,5 тисячі вподобайок та понад 4 тисячі коментарів.
Нагадаємо, що відомо про життя Білла Гейтса та цікаві факти його біографії.
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