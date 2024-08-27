Білорусь стягнула війська до кордону з Україною: екстрасенска відповіла, чи буде новий наступ

Тарологиня вважає, що білоруси не наважаться на наступ на Україну.

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення щодо того, чи буде наступ на Україну з території Білорусі.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Яну Пасинкову запитали, для чого Білорусь стягнула війська до кордону з Україною, на що тарологиня відповіла, що наступу на нашу державу не буде.

"Є дві новини для нас. Одна непогана, інша - така собі. Погана - вони травитимуть наших людей. Як це можливо - не знаю. Інша - вони не будуть нападати, вони будуть оборонятися. Вони будуватимуть якісь оборонні споруди", - сказала вона.

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