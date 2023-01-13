Більше не будуть масними: як почистити виделки між зубцями

Виделки найтяжче з усього столового приладдя відчищати від жиру. Особливо між зубцями. Там залишки їжі можуть залишатися надовго, навіть якщо намагатися відмити їх губкою. ТСН.ua розповідає, як почистити виделки між зубцями.

Можна вибрати один з чотирьох простих способів. Кожен з них дієвий та допоможе позбутися жиру на виделках за короткий проміжок часу.

Сіль, сода та лимонна кислота

Такий спосіб вважається універсальним. Він підходить для очищення виделок із нержавілої сталі, алюмінію чи мельхіору.

Що потрібно зробити? У великій 2-х літровій каструлі закип'ятати воду, додати по 2 столові ложки харчової соди і солі, а також 1 столову ложку лимонної кислоти. Коли всі компоненти повністю розчиняться, занурити у воду все приладдя і залишити на півгодини. Потім потрібно всього лише витерти виделки чистою ганчіркою чи паперовим рушником.

Якщо столове приладдя дуже сильно забруднене, можна до розчину додатково додати 2 столові ложки гірчичного порошку, а потім залишити виделки у воді на 1-1,5 години.

Звичайна зубна паста

Трохи зубної пасти потрібно нанести на вологу ганчірку та протерти кожну виделку круговими рухами. Залишити так столове приладдя на кілька хвилин, а потім змити і витерти насухо паперовими рушниками.

Лимон з оцтом

Якщо на виделках не лише залишився бруд від залишок їжі, але й приладдя ще потемніло з часом, можна спробувати цей спосіб. Для цього потрібно взяти досить глибоку посудину, налити 1 літр води, додати кілька крапель лимонного соку та 100 мл столового оцту. Поставити це все на плиту та довести на кипіння. Викласти у розчин виделки і залишити на одну годину. Потім потрібно всього лише протерти насухо ганчіркою чи губкою.

Кип'ятіння

Потрібно взяти каструлю, вистелити її дно фольгою для випічки. Викласти на фольгу виделки та залити водою. Поставити каструлю на вогонь, довести до кипіння і додати на кожен 1 літр води по 50 г солі та харчової соди. Потім краще зменшити вогонь і кип'ятити впродовж 20-30 хвилин.

Залишити у воді виделки, поки рідина не охолоне, а потім дістати, протерти старою зубною щіткою чи губкою між зубцями, щоб краще видалити залишки жиру.

Зверніть увагу, що цей спосіб не підходить для очищення приладдя зі срібла, а також якщо воно оздоблене фарфоровим чи дерев'яним декором.