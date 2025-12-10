Більше ніж просто їжа: ЮНЕСКО визнало італійську кухню нематеріальною культурною спадщиною людства

Італійську кухню визнали культурною нематеріальною спадщиною людства / © ilmolino.ua/en/restaurants

Італійці нарешті отримали документ, який підтверджує те, у чому вони були впевнені спокон віку: їхня їжа — це світовий скарб. На засіданні в Нью-Делі ЮНЕСКО проголосило італійську кулінарію «нематеріальною культурною спадщиною» людства.

Про те, чому це рішення стало унікальним і кого воно роздратувало, пише The Washington Post.

Це не про рецепти, це про любов

Найцікавіше в цьому рішенні те, що ЮНЕСКО відзначило не конкретну страву (як, наприклад, неаполітанську піцу, яка вже є в списку), а сам феномен «італійської кулінарії».

Автори заявки наполягали: це не просто набір інгредієнтів. Це «соціальний ритуал», «спільні моменти за столом» і «збереження пам’яті поколінь».

«Ми не говоримо про рецепти, про продукти чи про те, як готувати традиційну їжу. Ми говоримо про кулінарію як про акт любові», — пояснив П’єр Луїджі Петрілло, один з ініціаторів заявки.

Тож тепер спадщиною вважається не саме різотто чи паста, а те, як італійська бабуся вчить онуку їх готувати і як уся родина збирається за вечерею.

Війна з «фейковим пармезаном»

Для уряду Джорджі Мелоні це не просто красивий статус, а й політична зброя. Рим сподівається, що рішення ЮНЕСКО допоможе в боротьбі з «італійськими підробками» по всьому світу.

Влада хоче захистити оригінальні продукти від, наприклад, «пармезану з Вісконсина», який імітує справжній Парміджано-Реджано. Тепер у італійців є залізний аргумент: «Вибачте, але це не просто сир, це спадщина людства!».

«Французи, посуньтеся!»

Звісно, не обійшлося без одвічного суперництва. Французька гастрономія потрапила до списку ЮНЕСКО ще у 2010 році, але італійці переконані, що їхня перемога вагоміша.

Маддалена Фоссаті, редакторка журналу La Cucina Italiana, заявила прямо:

«Французька домашня кухня не така сильна, як італійська».

А зірковий шеф-кухар Массімо Боттура «додав олії у вогонь», зазначивши, що єдина кухня, яка може хоч якось наблизитися до італійської за рівнем — це японська.

Ложка дьогтю

Втім, навіть у самій Італії знайшлися скептики. Професор Альберто Гранді, який любить дратувати співвітчизників теоріями про те, що сучасна італійська кухня — це вигадка повоєнних часів, назвав рішення ЮНЕСКО «вимушеним».

«Я думаю про китайців, чия гастрономічна культура принаймні різноманітніша за нашу і має більшу історичну глибину», — буркнув професор.

Але хто буде слухати професора, коли Колізей сяє зеленим, білим і червоним, підсвічений кольорами італійського прапора, а весь світ визнав, що краще за італійців їсти не вміє ніхто?