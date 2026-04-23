Більше, ніж ви думаєте: ветеринар ошелешив тим, скільки годин сну потрібно вашому собаці

Собаки потребують набагато більше годин сну, ніж люди

Британський ветеринар розкрив точну кількість годин, необхідну собакам для здорового сну та підтримки нормальної життєдіяльності. Фахівець попередив власників, що хронічне недосипання улюбленців часто стає головною причиною їхньої нетипової поведінки, тривожності та раптової агресії.

Про особливості фізіології тварин і наслідки нестачі денного відпочинку пише The Mirror.

Скільки часу потрібно для відновлення сил

За словами популярного в соцмережах ветеринара Бена, собаки є поліфазними тваринами, що означає їхню природну потребу розбивати сон на кілька етапів протягом усієї доби. Хоча вночі вони сплять так само як і люди, їм життєво необхідно добирати години відпочинку вдень. Фахівець зазначив, що цуценята, дуже активні тварини та представники гігантських порід взагалі можуть спати до 18 годин.

«Люди часто припускають, що восьми годин може бути достатньо, та насправді середня потреба собак становить від 12 до 14 годин», — пояснив ветеринар.

Він додав, що постійне бажання тварини подрімати не ознака ліні чи нудьги, а абсолютно нормальна фізіологічна норма, яку не варто порушувати.

Вплив шуму та наслідки недосипання

Головна проблема полягає в тому, що багато улюбленців просто не мають можливості повноцінно виспатися. Лікар пояснив, що тварини, які відвідують спеціальні собачі садки або живуть у галасливих родинах з маленькими дітьми, часто перебувають у стані постійної стимуляції та не можуть знайти тихого місця для денного сну.

Недостатня кількість відпочинку безпосередньо б’є по нервовій системі собаки. Так само, як і в людей, порушення сну у тварин посилює симптоми тривоги, робить їх дратівливими та неспокійними в присутності інших собак або членів родини. Ветеринар підсумував, що відоме прислів’я про те, що не варто будити сплячого собаку, має під собою цілком реальне медичне підґрунтя.

Нагадаємо, собаки значно чутливіші до шуму, ніж люди. Міксер на кухні, пилотяг у вітальні чи ложка, яка випадково впала — для нас буденність, а от для собаки це може звучати потенційною загрозою і бути джерелом сильного стресу.