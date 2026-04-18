"Більше туди ні ногою": чому туристи масово розчаровуються у популярному курорті та відмовляються повертатися

Лансароте / © bigseventravel.com

Популярний європейський курорт Лансароте, що входить до складу Канарських островів, зіткнувся з небувалою хвилею критики з боку відпочиваючих. Мандрівники, які десятиліттями обирали цей острів для відпустки, тепер заявляють про його «занепад» та нестерпні умови. Головною проблемою став фактор, на який раніше багато хто заплющував очі.

Про це пише Mirror.

Користувачі соцмереж дедалі частіше публікують відео, де демонструють зворотний бік «райського» відпочинку. Зокрема, TikTok-блогер Biggie Bills пояснив, що саме стало точкою кипіння для багатьох мандрівників.

«Ось чому люди розчарувалися в Лансароте. Вітер тут постійний. Обличчя засипане піском, а напої — ні, але не всі з цим згодні», — заявив автор відео, спровокувавши бурхливе обговорення.

Через пасати, які особливо посилюються з травня до вересня, перебування на пляжі для багатьох перетворюється на випробування. Коментатори підтримують цю думку, зазначаючи, що погода стала надто непередбачуваною.

Один із туристів підкреслив: «Після багатьох років поїздок ми більше сюди не повернемося після трьох відпусток з жахливою погодою».

Ціни як на Місяці та «смішний аеропорт»

Окрім кліматичних незручностей, відпочиваючих обурює стрімке зростання вартості послуг. Лансароте, який раніше вважався доступним напрямком, тепер вимагає значних витрат на харчування та проживання, особливо в таких районах, як Плайя-Бланка та Пуерто-дель-Кармен.

«Занадто дорого. Аеропорт — це просто смішно. Коли я був там востаннє в Коста-Тегісе, там був божевільний вітер, і мені здається, що це місце прийшло в занепад», — скаржиться один із відвідувачів острова.

Інший мандрівник порівняв острів із пустелею: «Це як опинитися на Місяці, але там дуже маленьке містечко, де майже нема чим зайнятися».

Скарги також стосуються нової системи в аеропорту, яка створює черги та незручності для пасажирів.

Інша сторона медалі: чи все так погано?

Незважаючи на шквал критики, значна частина туристів продовжує захищати свій улюблений острів. Для багатьох вітер є перевагою, оскільки він створює ідеальні умови для водних видів спорту та полегшує спеку.

«Я був там минулого року. Це найкращий Канарський острів. Обов’язково повернусь», — пише один із прихильників курорту.

Інші користувачі додають, що Лансароте залишається чистим, дружнім та стильним місцем з унікальними вулканічними ландшафтами, а вітер — це лише особливість природи, яку варто враховувати під час планування.

Тим не менш, загальна тенденція вказує на те, що Канарські острови переживають кризу репутації. Слідом за Тенерифе, Лансароте тепер змушений боротися за прихильність туристів, які все частіше шукають більш передбачувані та дешеві варіанти для літньої відпустки.

Нагадаємо, ми зібрали кілька дієвих і водночас простих лайфгаків, які допоможуть вам захистити свої цінності під час подорожей, від прогулянок старими вуличками Європи до відпочинку на морському узбережжі.