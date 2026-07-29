Більшість власників котів цього не знає: чому їхні очі світяться вночі

Кіт / © Unsplash

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Домашній кіт після заходу сонця ніби змінюється: він стає активнішим, рухається майже безшумно та легко орієнтується в темряві. Фахівці пояснили, чому його очі починають світитися і як ця особливість допомагає тварині залишатися ефективним нічним хижаком.

Про це йдеться у відео проєкту «Загублений світ».

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За словами авторів проєкту, ефект світіння виникає не випадково.

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«Домашній кіт рухається кімнатою майже безшумно, ніби ковзає повітрям. Його зіниці розширені, очі ловлять кожен рух. Коли ж на них потрапляє навіть найменше світло, спалахують, наче фари автомобіля», — зазначили фахівці.

Вони пояснили, що за сітківкою ока розташований спеціальний шар, який працює як дзеркало. Він відбиває навіть незначну кількість світла назад на фоторецептори, завдяки чому кіт бачить набагато краще за людину в умовах слабкого освітлення.

Експерти наголошують, що ця особливість дісталася домашнім котам від їхніх диких родичів.

«Людина приручила кота тисячі років тому, але вночі він стає тим, ким є насправді — хижаком. Дикий кіт, рись, тигр, леопард — усі вони діють за однаковими правилами. Їхні очі вловлюють світло, яке для людини вже зникло, а спеціальний шар за сітківкою, як дзеркало, повертає його назад», — наголосили автори проєкту.

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Саме тому домашні улюбленці найактивніші у вечірній та нічний час.

Чому великі кішки полюють після заходу сонця

Фахівці пояснюють, що темрява дає хижакам значну перевагу.

У той час як травоїдні тварини гірше бачать, втрачають орієнтацію та не можуть точно визначити напрямок небезпеки, представники родини котячих чудово використовують навіть мінімальне освітлення.

«У лісах та саванах ця стратегія доведена до абсолюту. Зебри, антилопи і навіть зайці вночі бачать погано, губляться у темряві, не можуть оцінити відстань і напрямок. І саме тоді починають рухатися великі кішки, рисі, леопарди, леви», — пояснили автори проєкту.

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Ще одна характерна риса котячих — терпіння.

«Вони просто чекають, доки жертва втратить пильність. Один рух — і все закінчується», — підсумували фахівці.

Нагадаємо, багато власників котів щодня спостерігають, як їхні улюбленці перебирають лапками ковдру, лежанку чи навіть коліна господаря. Фахівці пояснили, що означає ця поведінка і в яких випадках варто звернутися до ветеринара.

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