Більшість водіїв плутають ці значки фар: чи зможете ви правильно визначити кожен символ

Що означають значки на панелі приладів автомобіля / © pexels.com

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Розповідаємо, що означають основні значки фар на панелі приладів і як правильно користуватися автомобільним освітленням.

Що означають значки фар на панелі приладів

Символи автомобільного освітлення допомагають водієві зрозуміти, які ліхтарі увімкнені та який режим світла активовано. Зазвичай їх можна знайти на панелі приладів, перемикачі світла або важелі біля керма. Зовнішній вигляд позначень може дещо відрізнятися залежно від марки та моделі автомобіля.

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Ближнє світло

Значок ближнього світла зазвичай зображує фару з кількома короткими лініями, спрямованими вниз і трохи вбік. Таке освітлення призначене для руху в темний час доби, на освітлених вулицях, а також під час зустрічного роз’їзду з іншими автомобілями.

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Ближнє світло освітлює дорогу перед машиною, водночас зменшуючи ризик засліплення водіїв зустрічного транспорту. Саме цей режим використовують у більшості звичайних дорожніх ситуацій у темний час доби.

Дальнє світло

Символ дальнього світла схожий на позначення ближнього, але горизонтальні лінії зазвичай розташовані прямо. На панелі приладів індикатор дальнього світла найчастіше світиться синім кольором.

Дальнє світло дає змогу бачити дорогу на більшій відстані. Його використовують переважно на неосвітлених ділянках, коли попереду немає зустрічних автомобілів або машин, які рухаються в тому самому напрямку.

Щойно з’являється ризик засліпити іншого водія, дальнє світло потрібно перемкнути на ближнє. Не варто використовувати його й у тумані, сильному дощі або снігопаді: світло відбивається від крапель води та частинок снігу, через що видимість може погіршитися.

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Передні протитуманні фари

На значку передніх протитуманних фар зображена фара з похилими лініями світлового потоку, які перетинає хвиляста вертикальна лінія.

Такі фари допомагають краще освітлювати простір безпосередньо перед автомобілем за умов обмеженої видимості. Їх використовують під час туману, сильних опадів або снігопаду, якщо це передбачено конструкцією автомобіля та дозволено правилами дорожнього руху.

Протитуманні фари не замінюють ближнє світло в усіх ситуаціях. Водієві слід орієнтуватися на дорожні умови, вимоги ПДР та інструкцію до автомобіля.

Задні протитуманні ліхтарі

Позначення заднього протитуманного ліхтаря також має хвилясту лінію, але напрямок символу зазвичай протилежний до переднього.

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Задній протитуманний ліхтар робить автомобіль помітнішим для водіїв позаду в умовах дуже поганої видимості. Його світло яскравіше за звичайні задні габаритні вогні, тому за хорошої видимості воно може заважати іншим учасникам руху.

Вмикати такий ліхтар слід лише за умов, для яких він призначений, і вимикати, щойно видимість покращиться.

Габаритні вогні

Символ габаритних вогнів зазвичай нагадує дві невеликі фари або ліхтарі, спрямовані в різні боки, з короткими лініями світла.

Габаритні вогні позначають присутність і габарити автомобіля для інших учасників руху. Вони не забезпечують достатнього освітлення дороги, тому не можуть замінити ближнє світло в темряві.

Автоматичне керування світлом

У багатьох сучасних автомобілях є режим AUTO на перемикачі освітлення. Він дає змогу системі автоматично вмикати або вимикати фари залежно від зовнішнього освітлення та можливостей конкретного автомобіля.

Однак автоматичний режим не завжди правильно реагує на всі дорожні умови. Наприклад, денні ходові вогні можуть залишатися ввімкненими, хоча через туман або опади вже потрібне інше освітлення. Тому водієві варто перевіряти, чи активовано необхідний режим.

Чому водії плутають позначення фар

Більшість символів освітлення мають схожу основу: зображення фари та кілька ліній, що позначають світловий потік. Відмінності полягають у напрямку ліній, їхньому розташуванні та наявності хвилястого елемента.

Щоб швидше розпізнавати значки, звертайте увагу на три ознаки:

Напрямок ліній. Він допомагає відрізнити ближнє світло від дальнього. Хвиляста вертикальна лінія. Вона характерна для позначень протитуманних фар. Колір індикатора. Синій зазвичай сигналізує про ввімкнене дальнє світло, а зелений часто вказує на активовану функцію освітлення.

Водночас колір і форма індикаторів можуть відрізнятися залежно від автомобіля. Якщо виникають сумніви, перевірте значення символу в посібнику користувача.

Як правильно користуватися фарами автомобіля

Щоб бачити дорогу та не засліплювати інших водіїв, дотримуйтеся кількох правил:

Використовуйте ближнє світло в темний час доби, під час зустрічного роз’їзду та в інших ситуаціях, передбачених ПДР. Перемикайте дальнє світло на ближнє, коли воно може засліпити водіїв зустрічного або попутного транспорту. Вмикайте протитуманні фари відповідно до погодних умов та інструкції до автомобіля. Не використовуйте задній протитуманний ліхтар без потреби, адже його яскраве світло може заважати водіям позаду. Перевіряйте роботу фар перед поїздкою, особливо перед нічною дорогою або подорожжю за межі міста.

Пам’ятайте, що правильне використання освітлення впливає на видимість дороги, можливість вчасно помітити перешкоду та безпеку інших учасників руху.

FAQ

Що означають значки фар на панелі приладів автомобіля?

Значки фар показують, який режим зовнішнього освітлення активовано: ближнє або дальнє світло, передні чи задні протитуманні ліхтарі, габаритні вогні або автоматичне керування освітленням. Точне значення символу залежить від його форми, кольору та моделі автомобіля.

Як відрізнити ближнє світло від дальнього?

На символі ближнього світла лінії зазвичай спрямовані вниз під кутом, а на позначенні дальнього світла — прямо. Індикатор дальнього світла на панелі приладів найчастіше синій. Якщо ви не впевнені у значенні символу, зверніться до інструкції автомобіля.

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