Для чого два отвори на прищіпках / © pexels.com

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Проте мало хто звертає увагу на невеликі отвори в їхній конструкції. Виявляється, вони мають різне призначення, а правильне використання прищіпки допомагає уникнути зайвих заломів на тканині та полегшує сушіння речей.

Навіщо на прищіпках зробили два отвори

Якщо уважно придивитися до звичайної пластикової прищіпки, можна помітити два отвори різного розміру. Один розташований ближче до пружини, посередині конструкції, а другий — ближче до кінчиків, якими затискають тканину.

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Обидва отвори виконують окремі функції.

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Маленький отвір призначений для білизняної мотузки або перекладини сушарки. Саме в ньому має розташовуватися мотузка, щоб прищіпка надійно трималася та не зісковзувала під вагою мокрого одягу.

Більший отвір потрібен для фіксації тканини. Через нього одяг закріплюється так, щоб навантаження розподілялося рівномірніше, а прищіпка не надто сильно стискала матеріал в одній точці.

Якщо використовувати прищіпку навпаки або затискати мотузку й тканину разом на кінчиках, одяг може залишатися зі слідами після висихання. На матеріалі з’являються характерні вм’ятини, смужки та заломи, які іноді доводиться розгладжувати праскою.

Тому наступного разу, коли розвішуватимете білизну, зверніть увагу на положення прищіпки. Правильне розташування отворів допоможе акуратніше закріпити речі.

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Чому прищіпки мають саме таку конструкцію

Два отвори потрібні не лише для зручного розвішування одягу. Така форма має й практичне пояснення з погляду виробництва.

По-перше, отвори дають змогу зменшити кількість матеріалу, необхідного для виготовлення прищіпок. Завдяки цьому вироби виходять легшими, а виробникам потрібно менше пластику або деревини.

По-друге, така конструкція впливає на гнучкість прищіпки. Вона допомагає її частинам краще рухатися під час натискання та повертатися у початкове положення після відпускання.

Подібний принцип використовують і в дерев’яних прищіпках. Для їхнього виготовлення традиційно застосовують березу, адже ця деревина менше схильна до розтріскування та не залишає на білизні слідів смоли. Отвори в конструкції також допомагають матеріалу витримувати регулярне намокання та висихання.

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Як правильно розвішувати різний одяг, щоб не залишалися сліди від прищіпок

Навіть якщо правильно використовувати отвори на прищіпках, важливо враховувати тип тканини та місце, за яке ви закріплюєте річ. Неправильне розташування затискачів може розтягнути матеріал або залишити на ньому помітні сліди.

Ось кілька простих рекомендацій:

Футболки та легкі кофти. Закріплюйте їх за нижній край. Якщо чіпляти прищіпки за плечі, тканина може розтягнутися, а на ній залишаться помітні вм’ятини. Штани та джинси. Для сушіння їх краще підвішувати за нижню частину штанин. Так тканина розправляється під власною вагою. Сукні та спідниці. Використовуйте пояс або міцні бічні шви. Ці ділянки краще витримують навантаження від мокрої тканини. Шкарпетки та спідня білизна. Їх зручно закріплювати за гумку або еластичний край, щоб не пошкодити основну частину виробу.

Перед тим як розвішувати речі, бажано добре струсити їх після прання. Це допоможе розправити складки, які утворилися в пральній машині, та зробить одяг акуратнішим після висихання.

Також варто враховувати колір тканини. Темний одяг краще сушити в затінку, адже тривале перебування під прямими сонячними променями може призвести до вицвітання.

Ще одна корисна звичка — забирати прищіпки з мотузки після завершення сушіння. Дерев’яні вироби через постійний вплив дощу та сонця можуть темніти й залишати плями на світлій білизні. Пластикові з часом стають крихкими та можуть ламатися.

Чи допомагають правильні прищіпки швидше висушити одяг

Так, правильне розташування прищіпок може позитивно впливати на процес сушіння.

Коли тканина висить вільно, а не притиснута до мотузки великою ділянкою, повітря краще циркулює навколо неї. Завдяки цьому волога випаровується рівномірніше.

Особливо помітною така різниця може бути під час сушіння щільних речей — джинсів, рушників, постільної білизни. Якщо одяг не згортається та не притискається до мотузки, йому легше просохнути з усіх боків.

Отже, два отвори на звичайній прищіпці мають цілком практичне призначення. Маленький допомагає закріпити її на мотузці, а великий — утримувати тканину. Достатньо враховувати цю особливість і правильно вибирати місце для затискачів, щоб після сушіння одяг мав охайніший вигляд і потребував менше прасування.

FAQ

Для чого два отвори на прищіпках?

Два отвори мають різне призначення. Менший, розташований ближче до пружини, призначений для білизняної мотузки або перекладини сушарки. Більший, біля кінчиків прищіпки, допомагає закріплювати тканину. Правильне використання цих отворів дає змогу краще розподілити тиск і зменшити кількість слідів на одязі.

Як правильно користуватися прищіпками для білизни?

Під час розвішування одягу розташовуйте мотузку в маленькому отворі, а тканину фіксуйте у більшому. Намагайтеся чіпляти речі за міцні ділянки: футболки — за нижній край, штани — за штанини, спідниці — за пояс. Перед сушінням струшуйте одяг, щоб розправити складки.

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