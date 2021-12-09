Біля антарктичної станції Вернадського з'явилися перші пінгвінята: зворушливі кадри

Зараз малята вкриті сірим пушком.

Поблизу української станції "Академік Вернадський" з'явилися перші пінгвінята. Їх народилося двійко: Марина та Поінт.

Зворушливі кадри опублікували на сторінці "Національний антарктичний науковий центр" у Facebook.

Як повідомляють полярники, перший місяць дитинчата залишатимуться в гнізді: там їх будуть гріти, годувати та охороняти батьки.

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"Зараз малята дуже смішні та незграбні, й замість звичного нам чорно-білого пір'я вкриті сірим пушком. Десь за місяць вони почнуть линяти й змінювати наряд, а також полишатимуть гнізда та збиратимуться в “ясла”. У цей час обоє батьків зможуть одночасно ходити в океан за крилем і продовжуватимуть годувати дітей. Цікаво, що вони безпомилково знаходять в “яслах” своїх “нащадків” і діляться їжею лише з ними", - йдеться у дописі.

Тільки після закінчення линьки пінгвінята, які на той час вже будуть розміром з батьків, вчитимуться плавати в океані й самостійно добувати собі їжу.

Полярники нагадують, що найпоширенішим видом біля станції “Академік Вернадський” є субантарктичний пінгвін або дженту: влітку їх тут може бути до 4 тис. "Цього року пінгвіни досить рано почали гніздувати біля станції. Перші яйця вони відклали на початку листопада, хоча раніше це відбувалося ближче до середини листопада. Тож відповідно й малята з'явилися раніше, ніж зазвичай" - розповідають в Національному антарктичному науковому центрі.

Нагадаємо, на початку жовтня полярники зі станції "Академік Вернадський" поділилися зворушливими кадрами новонароджених тюленят. Їх назвали Краля і Пенол.

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