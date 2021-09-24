Біля Маямі величезна акула напала на хлопця: підліток втратив майже 70% крові

Напад здійснила тупорила акула.

В американській Флориді тупорила акула напала на 15-річного хлопця, який ловив омарів.

Інцидент стався поблизу Маямі, пише Fox 40.

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Лукас Круз каже: відразу не зрозумів, що сталося. "Я вирішив, що мене вдарило човном. Потім я виглянув на поверхню і зрозумів, що човнів немає ні поруч з нами, ні поруч з іншими. Тоді я зрозумів, що то була акула, і відчув укус", - згадує він.

Напал на підлітка здійснила акула-бик або тупорила акула, яка важить близько 230 кілограмів. Хлопцеві вдалося вибратися на берег, але він втратив майже 70% крові, кажуть лікарі.

За словами медиків, потерпілого врятувала лише швидка реакція медиків у лікарні, куди його привезли. У нього травма ноги. "Він мав ознаки крововтрати. На щастя, більшість кровотечі було з м’язів", - каже доктор Різал Лім з Центру опіків та реконструкції Америки.

Лікарі кажуть, що після лікування хлопець зможе повернутися до нормального життя.

До слова, Тупорилі акули вважаються одним з найбільш агресивних видів акул. Вони поширені у тропіках і субтропіках. Можуть запливати в прісні води і шукати здобич в прибережних зонах.

Як повідомлялося, в американському штаті Флорида акула напала на 16-річного хлопця, який займався серфінгом. Інцидент стався біля пляжу міста Нью-Смірна-Біч. За словами Дойла Нільсона, під час катання на дошці він відчув сильний удар в руку. На березі він побачив рану на руці. Рятувальники відразу на пляжі наклали йому дев'ять швів.

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