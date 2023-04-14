Біля США виявили величезну тріщину в землі: може спровокувати землетрус і знищити цілі міста

Згідно з недавнім аналізом дослідників Вашингтонського університету, розлом на дні Тихого океану завдовжки 965 км спровокує землетрус на північному заході США.

Вчені побоюються, що діра в лінії розлому у Тихому океані може спровокувати катастрофічний землетрус, який знищить міста на північному заході США.

Про це пише Daily Mail.

Зазначається, що розлом було виявлено у 2015 році біля берегів штату Орегон. Спочатку вченим було важко оцінити його небезпечність, але нещодавнє дослідження показало, що він може спровокувати потужні тектонічні коливання.

Дослідники двйшли висновку, що в цьому місці відбувається виток метану. На думку вчених, це частина механізму, що забезпечує плавний рух тектонічних плит. Тобто своєрідне мастило.

Співавтор дослідження Еван Соломон, доцент океанографії, який вивчає геологію морського дна, сказав, що вони побачили не просто бульбашки метану, а воду, що виходила з морського дна, як пожежний шланг.

"Я ніколи такого не бачив і, наскільки мені відомо, такого раніше не спостерігалося", - сказав тоді Еван Соломон.

Пізніше спостереження визначили, що рідина, яка витікала, була на 16 градусів за Фаренгейтом теплішою за навколишню морську воду і надходила безпосередньо з мегафрагми Каскадія, де температура становить приблизно від 300 до 500 градусів за Фаренгейтом.

"Втрата флюїду з інтерфейсу морського мегарозлому через ці насувні розломи має важливе значення, оскільки це знижує тиск флюїду між частинками осаду і, отже, збільшує тертя між океанічними і континентальними плитами", - кажуть дослідники.

Слід зазначити, що Каскадський мегатраст охоплює кілька великих американських мегаполісів, зокрема Сіетл і Портленд, штат Орегон, але також зачіпає частини Північної Каліфорнії та острів Ванкувер у Канаді.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, о 04:54 у Закарпатській області стався землетрус. Зафіксували підземні поштовхи магнітудою 3,4.

Землетрус на Закарпатті: затрусило так, що спочатку подумали про вибух

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