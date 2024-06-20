Біля України може спалахнути ще одна війна: відомий астролог Влад Росс ошелешив передбаченням

Астролог вважає, що Україну не втягнуть у цю війну.

Відомий астролог Влад Росс вважає, що ще одна війна може спалахнути біля кордонів України. Він зазначив, що конфліктуватимуть Польща та Білорусь.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен".

Він зазначив, що Білорусь захоче анексувати Сувальський коридор. На це можуть відреагувати поляки та спробувати ввести війська до Мінська.

"Польща може оголосити їм війну, захопити Мінськ. Щоправда, це станеться лише тоді, коли Білорусь почне якісь рухи в Сувальському коридорі", - сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, ясновидець Андрій Дуйко передбачив різкі зміни в країні-агресорці. Він зазначив, що вже через 7-8 років в РФ зміниться навіть основна мова.

Читайте також: