Біля Єрусалима дитина випадково знайшла артефакт, якому може бути до двох століть (фото)

Під час навчальної екскурсії хлопчик випадково виявив релігійний артефакт, який може бути пов’язаний з християнським паломництвом у Святій Землі понад сто років тому.

Десятирічний хлопчик Нехорай Нір випадково виявив унікальний християнський артефакт під час навчальної екскурсії в селище Ейн-Карем, що розташоване на захід від Єрусалима.

Про це пише Newsweek

Селище, яке відоме своєю історією та святими місцями, має величезне значення для християн, оскільки, за традицією, вважається місцем народження Іоанна Хрестителя — одного з ключових фігур християнської релігії.

Ейн-Карем також відоме як місце, де, згідно з Новим Завітом, сталася Візитація — зустріч Богородиці з її родичкою Єлизаветою, яка була вагітна Іоанном Хрестителем. В селищі розташовані церкви, що вшановують ці події, зокрема Церква Візитації та Церква Святого Іоанна Хрестителя. Це важливий осередок паломництва, який приваблює людей з усієї Європи.

Саме в цьому святому місці Нехорай Нір знайшов хрестоподібний підвіс, виготовлений за допомогою техніки мікромозаїки, що використовується для розташування дрібних шматочків скла та коштовних каменів. Підвіс виявився справжньою знахідкою: хоча за законом його вік оцінюють в 100–200 років, це все одно є унікальним артефактом, який свідчить про майстерність його виготовлення.

Унікальний хрестоподібний підвіс / Фото: Newsweek

"Ми збирали їстівні рослини, і я був здивований, коли побачив на схилі яскравий червоний гранат, що лежав на землі", — поділився Нехорай. "Я побіг його забрати, але виявив, що всередині є черв'як, і вирішив залишити його". На зворотному шляху я раптово побачив кольоровий предмет, який світився в землі. Я витягнув його, і одразу відчув захоплення. Працівники сказали, щоб я зв'язався з Ізраїльським управлінням старожитностей, і коли вони приїхали, то були дуже вражені».

За словами археолога Амита Реема, цей підвіс, хоча й не є античним, має велике історичне значення. Він був виготовлений із високою точністю, що свідчить про професіоналізм майстрів, які створювали подібні вироби. Техніка мікромозаїки була розроблена в Римі близько 1800 року і залишалася популярною до початку 20 століття. Експерти припускають, що підвіс міг належати християнському паломнику, який відвідав Ейн-Карем.

"Цей хрест — це свідчення особистої історії паломника, який відвідав Ейн-Карем 100–200 років тому, і відображає важливість Святого Землі для трьох монотеїстичних релігій", — зазначив Реем. "Люди готові були долати пустелі, гори й моря, часто протягом багатьох років, аби торкнутися землі, де все почалося".

Нагадаємо, археологи виявили золоту прикрасу ХІ-ХІІ століть на території Софії Київської під час ремонтних робіт. Знахідка важить понад 4 грами, має довжину 6 сантиметрів і ширину 9 міліметрів.

Читайте також: