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Біля Єрусалима дитина випадково знайшла артефакт, якому може бути до двох століть (фото)

Біля Єрусалима дитина випадково знайшла артефакт, якому може бути до двох століть (фото)

Єрусалим

Під час навчальної екскурсії хлопчик випадково виявив релігійний артефакт, який може бути пов’язаний з християнським паломництвом у Святій Землі понад сто років тому.

Десятирічний хлопчик Нехорай Нір випадково виявив унікальний християнський артефакт під час навчальної екскурсії в селище Ейн-Карем, що розташоване на захід від Єрусалима.

Про це пише Newsweek

Селище, яке відоме своєю історією та святими місцями, має величезне значення для християн, оскільки, за традицією, вважається місцем народження Іоанна Хрестителя — одного з ключових фігур християнської релігії.

Ейн-Карем також відоме як місце, де, згідно з Новим Завітом, сталася Візитація — зустріч Богородиці з її родичкою Єлизаветою, яка була вагітна Іоанном Хрестителем. В селищі розташовані церкви, що вшановують ці події, зокрема Церква Візитації та Церква Святого Іоанна Хрестителя. Це важливий осередок паломництва, який приваблює людей з усієї Європи.

Саме в цьому святому місці Нехорай Нір знайшов хрестоподібний підвіс, виготовлений за допомогою техніки мікромозаїки, що використовується для розташування дрібних шматочків скла та коштовних каменів. Підвіс виявився справжньою знахідкою: хоча за законом його вік оцінюють в 100–200 років, це все одно є унікальним артефактом, який свідчить про майстерність його виготовлення.

Унікальний хрестоподібний підвіс / Фото: Newsweek / ©
Унікальний хрестоподібний підвіс / Фото: Newsweek

"Ми збирали їстівні рослини, і я був здивований, коли побачив на схилі яскравий червоний гранат, що лежав на землі", — поділився Нехорай. "Я побіг його забрати, але виявив, що всередині є черв'як, і вирішив залишити його". На зворотному шляху я раптово побачив кольоровий предмет, який світився в землі. Я витягнув його, і одразу відчув захоплення. Працівники сказали, щоб я зв'язався з Ізраїльським управлінням старожитностей, і коли вони приїхали, то були дуже вражені».

За словами археолога Амита Реема, цей підвіс, хоча й не є античним, має велике історичне значення. Він був виготовлений із високою точністю, що свідчить про професіоналізм майстрів, які створювали подібні вироби. Техніка мікромозаїки була розроблена в Римі близько 1800 року і залишалася популярною до початку 20 століття. Експерти припускають, що підвіс міг належати християнському паломнику, який відвідав Ейн-Карем.

"Цей хрест — це свідчення особистої історії паломника, який відвідав Ейн-Карем 100–200 років тому, і відображає важливість Святого Землі для трьох монотеїстичних релігій", — зазначив Реем. "Люди готові були долати пустелі, гори й моря, часто протягом багатьох років, аби торкнутися землі, де все почалося".

Нагадаємо, археологи виявили золоту прикрасу ХІ-ХІІ століть на території Софії Київської під час ремонтних робіт. Знахідка важить понад 4 грами, має довжину 6 сантиметрів і ширину 9 міліметрів.

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