Білий ромб на синьому тлі: що означає новий дорожній знак

Білий ромб на синьому тлі — що означає / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Він повідомляє, що певна смуга руху призначена лише для окремих категорій транспортних засобів або автомобілів із кількома пасажирами. Порушення цієї вимоги може призвести до значного штрафу.

Такий знак уже активно використовують у Франції, Іспанії та деяких інших країнах, де він допомагає зменшити затори й заохочує спільне використання автомобілів.

Де застосовується знак із ромбом на синьому фоні

Новий дорожній знак ромб синій найчастіше встановлюють на автомагістралях, багатосмугових дорогах та на в’їздах до великих міст.

Реклама

Його головне призначення — виділити окрему смугу для транспортних засобів, які відповідають певним умовам. Найчастіше це:

автомобілі, у яких перебувають двоє або більше людей;

автобуси громадського транспорту;

таксі;

електромобілі (у деяких країнах);

транспорт екстрених служб.

Завдяки такому рішенню дороги стають менш завантаженими, а час у дорозі скорочується для тих, хто користується спільними поїздками.

Правила руху під цим знаком: хто має право їздити

Знак спільного використання дороги означає, що смугою можуть користуватися лише визначені категорії транспорту.

У більшості випадків дозволено рух:

Реклама

автомобілям із двома або більше пасажирами;

автобусам;

таксі;

транспортним засобам екстрених служб.

У деяких країнах знак для автобусів та велосипедистів також може застосовуватися на окремих ділянках доріг. У такому разі велосипедисти мають право рухатися спеціально виділеною смугою нарівні з громадським транспортом. Водночас конкретні правила можуть відрізнятися залежно від законодавства країни та додаткових інформаційних табличок.

Якщо автомобіль перевозить лише водія і не належить до дозволеної категорії, в’їзд на таку смугу заборонений.

Штраф за порушення: Україна та Європа

Багатьох водіїв цікавить, який передбачений штраф за знак ромб синій фон.

В Україні

Станом на сьогодні такий дорожній знак офіційно не входить до Правил дорожнього руху України. Відповідно, окремого штрафу за його порушення не існує.

Реклама

У Європі

У країнах, де знак використовується офіційно, покарання може бути досить суворим.

Наприклад:

у Франції за незаконний рух спеціальною смугою передбачений штраф 135 євро;

в Іспанії порушення може коштувати водію близько 200 євро.

Контроль здійснюється не лише поліцейськими, а й автоматичними камерами, які визначають кількість людей у салоні автомобіля.

Схожі знаки: як не переплутати

Білий ромб на синьому тлі легко сплутати з іншими інформаційними знаками.

Реклама

Основні відмінності:

білий ромб на синьому фоні — позначає смугу для спільного використання автомобілів або спеціальних категорій транспорту;

синій знак із автобусом — дозволяє рух лише громадському транспорту;

синій знак із велосипедом — означає велосипедну доріжку або смугу;

знаки зі стрілками та символами транспорту можуть уточнювати, кому саме дозволено користуватися конкретною смугою.

Тому перед виїздом за кордон варто ознайомитися з місцевими правилами дорожнього руху, щоб уникнути неприємних ситуацій.

FAQ

Чи діє білий ромб на синьому тлі в Україні?

Ні. Наразі такого знака немає в офіційних Правилах дорожнього руху України, тому окремих вимог щодо нього для українських водіїв не встановлено.

Реклама

Чи можна їхати легковому автомобілю під цим знаком?

Так, але лише якщо автомобіль відповідає вимогам країни, де встановлено знак. Зазвичай у салоні повинно бути не менше двох осіб або транспортний засіб має належати до дозволеної категорії.

Де найчастіше зустрічається цей знак?

Найбільш поширений він у Франції, Іспанії та інших європейських країнах, де використовуються смуги для спільних поїздок (carpool lanes) і пріоритетного руху громадського транспорту.

Реклама

Новини партнерів