Біогакер Браян Джонсон похвалився своєю "золотою" плазмою та розсекретив нову терапію обміну крові

Він представив нову процедуру, яку використовує для виведення токсинів зі свого організму.

Фанатик боротьби зі старінням Браян Джонсон, який раніше шокував, який мав вигляд шість років тому, похвалився, що його плазма настільки чиста, що медичний персонал "не міг змусити себе викинути її".

Про це пише New York Post.

47-річний Джонсон, який витрачає 2 мільйони доларів на рік на свої пошуки вічної молодості, заявив, що пройшов повну заміну плазми, в результаті якої рідина з його організму буде виведена і замінена чистим альбуміном, білком, що міститься в плазмі крові людини.

Він зазначив, що цей процес відрізняється від того, коли він обмінювався кров'ю зі своїм сином-підлітком, якого він химерно назвав "хлопчиком-кров'янкою", минулого року. Як повідомляється, обмін кров'ю не мав жодних реальних переваг.

"TPE видаляє всю плазму мого тіла і замінює її альбуміном", - написав Джонсон у соціальних мережах. "Мета терапії – вивести токсини з мого організму. Докази з'являються все частіше".

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

За даними Національного інституту здоров'я, обмін передбачає проходження крові пацієнта через апарат, де відфільтрована плазма видаляється з реінфузією еритроцитів, на додаток до замісної рідини, такої як плазма або альбумін.

Джонсон, який заробив свої величезні статки у віці 30 років, коли продав свою компанію з оброблення платежів eBay, сказав, що завершив серію базових вимірювань, перш ніж продовжити терапію, яка міститиме шість загальних процедур.

Потім він стверджував, що оператор процедури, який робить тотальний обмін плазми протягом дев'яти років, був шокований, що його плазма була "найчистішою, яку він коли-небудь бачив".

"Він не міг прийти в себе", - сказав Джонсон про оператора. "Коли ми закінчили, він не міг змусити себе викинути її. Він уявляв собі все те добро, яке він може зробити у світі".

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Потім він сказав, що, можливо, його плазму можна буде продати на аукціоні або пожертвувати після наступної процедури. Він назвав її "рідким золотом".

Джонсон став відомим обличчям антивікового руху, використовуючи свої гроші, щоб дотримуватися неймовірно суворого режиму під наглядом команди лікарів, який містить щоденні фізичні вправи, вегетаріанську дієту і приймання понад 100 щоденних добавок.

Нагадаємо, раніше Браян Джонсон розповів, що святкує свій день народження кожні 19 місяців у зв'язку з омолодженням. Також він поділився, що витрачає 16 доларів на день на свою дієту.

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