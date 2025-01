Біогакер Браян Джонсон розкрив шокувальний режим довголіття, якого дотримується зі своїм сином

47-річний мільйонер, який вклав цілі статки у своє прагнення до безсмертя, Браян Джонсон, розкрив суворий щоденний режим довголіття, якого він дотримується разом зі своїм 19-річним сином Талмейджем.

Про це пише New York Post.

Пара, яку хвалили за те, що вони мають вигляд "як брати", шокувала світ 2023 року, коли оголосила, що пройшла "перший у світі обмін плазмою між декількома поколіннями", разом із батьком Джонсона, якому зараз 71 рік, щоб спробувати залишитися вічно молодими.

Після виходу свого нового документального фільму на Netflix Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever, Джонсон пояснив, як "побудувати сімейну культуру здоров'я та працьовитості".

Почніть з основ: Джонсон і Талмейдж прокидаються о 5 ранку, опівдні з'їдають свою "останню їжу за день" – поєднання овочів, горіхів, насіння і ягід – і о 20:30 лягають спати.

"Коли я лягаю спати о 20:30, первинне травлення закінчується, і мій пульс у стані спокою становить близько 47-49 уд/хв", - детально описав це на своєму сайті Джонсон нещодавно. "Якщо я поїм пізніше вдень, мій пульс у стані спокою буде 55-58 ударів на хвилину, тому що моє тіло все ще перетравлює їжу, і це погіршить якість мого сну на ~30%".

Коли він лягає спати, то майже не крутиться, оскільки Джонсон насолоджується глибоким і швидким сном. Він каже, що йому вдалося досягти "ідеального сну" частково завдяки вечірньому ритуалу засинання та відмові від нічної активності. Він також не вживає кофеїн та алкоголь.

Браян Джонсон із сином / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Не дивно, що батько і син вживають Blueprint, його комплексну програму добавок. Важкий протокол Джонсона містить метформін для регулювання рівня глюкози в крові та проферрин для вироблення заліза та еритроцитів.

Він дотримується веганської дієти, за винятком пептидів колагену. Зазвичай він споживає 2250 калорій на день, 130 грамів білка, 206 вуглеводів і 101 грам жирів.

Сніданок – це протеїнова суміш з какао, оливковою олією першого відтискання та молоком з горіхом макадамії, а обід о 9 ранку – супервегетаріанська тарілка.

Дует робить щоденне 60-хвилинне тренування, яке поєднує в собі силові, кардіо, гнучкість та баланс. Відтискання, підтягування, присідання, скручування на біцепс та 10 хвилин високоінтенсивного інтервального тренування – ось лише деякі з вправ, що входять до програми. І, нарешті, батько та син займаються "сфокусованою роботою".

Браян Джонсон тренується із сином / Фото: Bryan Johnson/X

Відповідаючи на запитання у документальному фільмі про свої стосунки з Талмейджем, Джонсон сказав: "Талмейдж бачить у мені своє майбутнє, а я бачу в Талмейджі своє минуле. Я думаю, що ми обидва просто розмовляємо самі з собою, коли ведемо наші розмови", - додав він. Інтерв'юєр Netflix пожартував: "Я думав, ви скажете, що вважаєте Талмейджа своїм майбутнім". "Так, багато в чому це правда", - засміявся Джонсон.

Нагадаємо, нещодавно Браян Джонсон уколов в обличчя жир іншої людини та налякав наслідками. Він розпочав новий проєкт.

