Біогакер Браян Джонсон розсекретив інгредієнт, який він використовує щодня, щоб жити вічно

Технічний магнат, одержимий боротьбою зі старінням, Браян Джонсон поділився одним із ключових інгредієнтів, які він використовує щодня, щоб жити вічно.

46-річний біогакер поділився у відео на YouTube, що щодня протягом останніх "трьох років" він їсть шоколад, щоб допомогти у своєму прагненні обдурити смерть.

"Іноді ми не робимо того, що добре для нас", - говорить Джонсон у відео.

Однак біогакер не відмовляється від шоколадних батончиків – він щодня приймає певну кількість какао, щоб допомогти собі у боротьбі за здоров'я. Він пояснює довгий список переваг какао для організму та стверджує, що щоденне вживання здорової кількості какао може творити дива для здоров'я мозку, виконавчих функцій, довготривалої пам'яті та здоров'я серця.

Втім, Джонсон наголосив, що не все какао у магазині буде "високоякісним".

"Якщо ви хочете купити високоякісне какао, вам потрібно звернути увагу на декілька речей; по-перше, це чисте какао; по-друге, ви хочете, щоб воно не було виділено; по-третє, ви хочете перевірити його наявність важких металів; і по-четверте, вам потрібна висока кількість флавонолів", — поділився він. "Існує припущення, що якщо їжа перебуває у наших супермаркетах, то вона якимось чином пройшла якусь обробку, яка гарантує її безпеку. Це неправда".

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Потім Джонсон показав декілька простих рецептів, в які він додає какао-порошок, щоб насититися щодня.

Змішуючи його з горіховим пудингом, технологічний магнат називає добавку "чудовою". Він також посипав порошком деякі "суперовочі", шанувальником яких він не був, а потім змішував його з горіховим маслом, яке, за його словами, мало смак "корисної нутелли".

Він навіть змішав трохи какао з кавою, яку назвав "декадентськими" ласощами.

Джонсону не звикати пробувати нові прийоми боротьби зі старінням. За останній рік він привернув величезну увагу завдяки своїм суперечливим і, як сказали деякі, неортодоксальним методам спроби жити вічно.

Одного разу йому зробили переливання крові від свого 17-річного сина, щоб домогтися якомога молодшого біологічного віку. Біогакер витрачає близько 2 мільйонів доларів щорічно на режими, покликані повернути назад його вік, які він називає проєктом Blueprint.

Браян Джонсон із татом / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

У лютому він також заявив, що переміг і облисіння, і сивину, використовуючи деякі унікальні методи, хоча й заявив, що він має бути "генетично" лисим.

"Кращий час для роботи над волоссям – до того, як ви почнете його втрачати", - наполягає Джонсон, закликаючи людей у віці від 20 років вжити запобіжних заходів, перш ніж їхні пасма почнуть витончуватися або випадати.

Нагадаємо, тим часом 61-річний Дейв Паскоу з Мічигану, який змагається з Браяном Джонсоном у своєму прагненні до безсмертя, заявив, що він також "зламав" процес старіння. 30 лікарів допомагають йому дожити до 110 років.

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