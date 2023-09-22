Біогакер Браян Джонсон щоночі одягає спеціальний пристрій на пеніс заради його омолодження

Біогакер Браян Джонсон, який витрачає 2 мільйони доларів на рік, намагаючись отримати тіло 18-річного підлітка, розповів, як йому доводиться носити пристрій на інтимних місцях щоночі заради своєї молодості.

Про це пише TIME.

46-річний мільярдер розповів в інтерв'ю, що цей пристрій він використовує для вимірювання своєї ерекції.

Журналістка Шарлотта Альтер зазначила, що в його спальні "майже нічого немає: ні фотографій, ні книг, ні телевізора, ні склянки води, ні зарядного пристрою для телефону, ні стільця з купою одягу, ні рушників, ні дзеркала, нічого".

Джонсон пояснив: "Я тут лише сплю. Ні роботи, ні читання".

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Єдині два об'єкти в кімнаті, крім ліжка, — це "лазерний щиток для обличчя, який він використовує для росту колагену та зменшення зморшок" та "пристрій, який він носить на пенісі під час сну, щоб виміряти свою нічну ерекцію". За словами журналістки, він має вигляд як "маленький футляр для Airpods з бірюзовим ремінцем, схожий на сумочку, яку можна носити на пенісі".

"У середньому у мене є дві години і 12 хвилин щоночі на ерекцію певної якості", - продовжив Джонсон. "Для 18-річного віку це буде три години та 30 хвилин".

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Він розглядає нічні ерекції як маркер біологічного віку сексуальної функції, який також впливає на стан серцево-судинної системи.

Зауважимо, підприємець, який десять років тому продав свій технологічний бізнес з обробки платежів Braintree Venmo PayPal за 800 мільйонів доларів, має команду з 30 лікарів, очолювану експертом з боротьби зі старінням з Кембриджа доктором Олівером.

Джонсон каже, що у нього серце 37-річної людини, шкіра 28-річного хлопця, обсяг легень і фізична форма 18-річного, і все це завдяки суворому порядку дня, що містить тренування, 1977-калорійну дієту, фізичні вправи протягом мінімум години і точний час сну о 20:30.

Нагадаємо, нещодавно Браян Джонсон розповів про ін'єкції в пеніс заради омолодження. Це має допомогти йому досягти тривалої ерекції.

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