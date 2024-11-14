Біогакер Браян Джонсон уколов в обличчя жир іншої людини та налякав наслідками: який він має вигляд

Фанатик боротьби зі старінням Браян Джонсон, який нещодавно розсекретив нову терапію обміну крові, вколов в обличчя жир іншої людини та налякав наслідками.

47-річний технологічний магнат розповів на своїй сторінці в Instagram, що починаючи свій проєкт Blueprint, він поставив собі одне запитання – чи є ми першим поколінням, яке не помре. Для початку він з командою проаналізував всю наукову літературу про довголіття і старіння та склав рейтинг найефективніших методів лікування з найбільш переконливими доказами.

"Обмеження калорій було одним із перших. Моє щоденне споживання калорій знизилося з 2 500 до 1 950. У результаті я став дуже струнким і втратив багато жиру – особливо на обличчі. Мої біомаркери покращилися, але я мав змарнілий вигляд. Люди думали, що я був на межі смерті", - поділився він.

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Невдовзі його команда з'ясувала, що жир на обличчі дуже важливий для того, як люди сприймають молодість. Тож вони розпочали проєкт "Дитяче обличчя", щоб дослідити, чи можна відновити втрачені об'єми.

"Ми обрали перший метод лікування: ін'єкції позаклітинного матриксу на основі жиру, щоб відновити об'єм, стимулюючи природний ріст жиру в моєму організмі. Для цього можна використовувати власний жир, але проблема полягала в тому, що у мене не було достатньої кількості жиру на тілі, тому я використовував донорський. Одразу після ін'єкцій моє обличчя почало роздуватися. А потім ставало гірше, і гірше, і гірше, і гірше, поки я навіть не зміг бачити. Це була сильна алергічна реакція. Через тридцять хвилин після процедури у мене була запланована зустріч, щоб поговорити про Blueprint. Я зателефонував йому і сказав: "Привіт, щоб ти не хвилювався, ти можеш мене сьогодні не впізнати. Думаю, зі мною все гаразд. Сподіваюся, що все гаразд. Якщо зі мною не все гаразд, ти, випадково, не навчений виконувати будь-які дії з порятунку життя?". Через сім днів моє обличчя повернулося до нормального вигляду, і ми знову були в окопах, переробляючи плани для наступної спроби. Створювати продукт – це одне, а бути продуктом – зовсім інше", - поділився він.

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

У коментарях фоловери Браяна написали, що нажахані його новою зовнішністю:

Гарні вібрації алергічної реакції кальмара

Схожий на голівудську дружину, щойно після лікування ботоксом

Навіщо йти проти природи

Я пластичний хірург. Чекаю на тебе

Що ти наробив

Втім, чимало прихильників підтримали американця:

Неважливо, що люди думають, нам пощастило, що ви це робите, документуєте та ділитесь. Кінцевий продукт вашої подорожі може стати чимось, що має велике значення для людства

Дуже круто, що ти такий відкритий щодо цього

Вау! Який досвід, тішуся, що ти повернувся до себе. Дякую за роботу

Нагадаємо, раніше Браян Джонсон шокував, який мав вигляд шість років тому. Він опублікував фотоколаж з архівними світлинами.

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