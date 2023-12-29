Біогакер-мільярдер Браян Джонсон розсекретив рецепти свого обіду та десерту – відео

Кожна калорія у його дієті "має бути спрямована на підтримання життя".

Підприємець у галузі біотехнологій Браян Джонсон, який витрачає до 2 мільйонів доларів на рік на інтенсивний режим під назвою Project Blueprint, щоб повернути назад свій вік, розсекретив своє харчування.

Про це він поділився на своєму YouTube-каналі.

Джонсон зазначив, що зазвичай починає свій день зі смузі "Зелений гігант", наповненого добавками. На обід він може з'їсти миску з овочами. А на десерт він ласуватиме фруктово-горіховим пудингом.

Загалом він споживає близько 1977 калорій на день.

Джонсон та його команда експертів у галузі охорони здоров'я розробили рецепти для його дієти, оскільки "кожна калорія має бути спрямована на підтримання життя". Жоден із інгредієнтів у його раціоні не є просто "зручним, крутим чи модним".

Біогакер показав декілька покрокових відеорецептів, які, за його словами, уповільнюють старіння.

На обід "Суперовочі"

"Суперовоч" - це хороший спосіб отримати потрібну порцію овочів, і його можна приготувати менш ніж за 20 хвилин", - сказав Джонсон у відео, де він розповів, як його приготувати.

Це миска вареної чорної сочевиці з вареним броколі, цвітною капустою та грибами, а також спеціями, ароматичними речовинами та корисними жирами.

Джонсон сказав, що на те, щоб з'їсти це, йому може знадобитися до 34 хвилин, тому коли у нього мало часу, він обирає змішану версію.

А оскільки Джонсон їсть лише від 6 до 11 години ранку, то зазвичай він обідає близько 8 ранку.

На десерт "Горіховий пудинг"

Джонсон сидить на досить суворій дієті, але він все одно залишає місце для десерту. Він часто їсть щось під назвою "Горіховий пудинг", що є сумішшю мелених горіхів, фруктів, рослинного молока і гранатового соку. У відео він докладно пояснив, як це робить. Він додає до змішаного пудингу насіння чиа, гороховий білок та ягоди.

Він сказав, що "найсумніший момент" його дня – це останній шматок горіхового пудингу – зазвичай близько 11 години ранку.

Читайте провідні новини дня:

Раніше біогакер казав, що ці рецепти допомогли йому позбутися потягу до нездорової їжі. Крім дієти, Джонсон щодня приймає десятки добавок, займається спортом та проходить регулярні медичні огляди, зокрема аналізи крові та МРТ.

Його прагнення молодості навіть призвело його на віддалений карибський острів, де він отримав ін'єкційну генну терапію по 25 000 доларів за дозу.

Джонсон та його команда лікарів заявили, що Project Blueprint допоміг йому досягти шкіри 28-річної людини, серця 37-річної людини та обсягу легень 18-річної. Ці твердження, звичайно, не були перевірені незалежно — і точаться запеклі суперечки про те, що таке "біологічний вік". Зокрема, чоловік 75 днів тестував антивіковий спосіб життя Джонсона. Він детально розповів, як це вплинуло на нього.

Нагадаємо, жінка, яка померла на 40 хвилин, розповіла, що бачила. Лікарі давали лише 6% шансів, що вона виживе.

Читайте також: