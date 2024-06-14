Біогакер-мільярдер Джонсон святкує свій день народження кожні 19 місяців у зв'язку з омолодженням

Також він поділився, що витрачає 16 доларів на день на свою дієту.

Технологічний магнат, одержимий боротьбою зі старінням, Браян Джонсон стверджує, що його суворий режим змусив його святкувати день народження кожні 19 місяців після того, як він нібито сповільнив свій внутрішній годинник.

46-річний Джонсон повідомив, що зараз він досяг свого "особистого рекорду" в уповільненні процесу старіння і робить це зі швидкістю "0,64", про що він розповів у відео на YouTube під назвою "Моя дієта за 16 доларів на день, щоб дожити до 200+".

Мільйонер-біогакер каже, що він старіє лише на 7,6 місяців на кожні "12 місяців, що минають" у календарному році.

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Джонсон хвалився, що він і його команда "будували" дієту так само, як він підходив до свого програмного забезпечення у своїй старій компанії Braintree, яку технологічний підприємець продав PayPal за 800 мільйонів доларів 2012 року.

"Коли ви створюєте програмне забезпечення, ви створюєте першу версію, потім вона переходить до другої і третьої версії – кожна версія стає трохи кращою, тому що ви видаляєте погані речі і додаєте більше хороших", - сказав Джонсон своїм підписникам. "Я зробив те саме зі своєю дієтою".

Каліфорнійський технологічний магнат сказав, що він і його команда вивчили "всі наукові докази" і впровадили їх у свою програму Blueprint, де "кожна калорія повинна боротися за своє життя".

Джонсон вживав певні продукти та добавки "деякий час", а потім його команда оцінювала, як вони впливають на його організм, поступово роблячи його "найбільш виваженою людиною в історії".

Повний арсенал продуктів Blueprint коштує 361 долар на їхньому сайті, але Джонсон, який хвалиться, що у нього "найкращий і найпростіший у світі протокол здоров'я", поділився, що всі його методи доступні безкоштовно, тож будь-хто може взяти те, що він робить, і повторити.

Джонсон і команда Blueprint розкривають все, що входить до складу їхніх продуктів, і технологічний магнат критикує інші бренди харчових добавок за те, що вони цього не роблять. Його дієта Blueprint містить порошки та пігулки для забезпечення вітамінами, які його команда спростила після того, як він спочатку споживав "понад 100 пігулок на день" вітамінів і мінералів.

"Коли я прокидаюся, перше, що я роблю, це п'ю суміш довголіття", яка містить "вітамін С, магній, альфа-кетоглутарат кальцію, гліцин і ашвагандху", - поділився Джонсон.

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Разом зі своєю "сумішшю довголіття" Джонсон приймає вісім пігулок, які, як він стверджує, призначені для "будь-якого віку і статі".

Потім він тренується протягом години перед сніданком, який складається з цвітної капусти, свіжих броколі, чорної сочевиці, часнику, імбиру, конопель та оливкової олії першого відтискання. Джонсон каже, що він навіть додає авокадо і посипає свій "секретний" продукт подрібненими овочами.

Дієта Браяна / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Він також вживає столову ложку оливкової олії першого відтискання з кожним прийманням їжі, але стверджує, що це необхідно для того, щоб відповідати критеріям, які він встановив у програмі Blueprint. На наступне приймання їжі біогакер вживає горіховий пудинг і додає до нього одну столову ложку оливкової олії.

Дієта Браяна / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

За останній рік Джонсон привернув до себе велику увагу завдяки своїм суперечливим методам намагання жити вічно. Одного разу він зробив переливання крові свого сина-підлітка, щоб мати якомога молодший біологічний вік. Щорічно біогакер витрачає близько двох мільйонів доларів на програми зі зміни свого віку, які він називає "проєкт Blueprint".

У лютому він також заявив, що переміг облисіння і сивину за допомогою унікальних методів, попри те, що "генетично" мав би бути лисим. "Найкращий час для роботи над волоссям – до того, як ви почнете його втрачати", - наполягав Джонсон, закликаючи прихильників у віці 20 років вжити запобіжних заходів, перш ніж їхні пасма почнуть рідшати або випадати.

Нагадаємо, раніше Браян Джонсон шокував, який мав вигляд шість років тому. Він опублікував фотоколаж з архівними світлинами.

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